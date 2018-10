Temptation Island Vip, Sossio Aruta rifiutato da Ursula Bennardo e Sara Melucci

Nella giornata del 9 ottobre è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura. Le ultime tre coppie che sono rimaste sono le seguenti: Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Valeria Marini e Patrick Baldassari e Andrea Zenga insieme ad Alessandra Sgolastra.

La prima ad andare al falò è la coppia che si è conosciuta a Uomini e Donne durante il trono over: Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due, prima del loro confronto finale, hanno visto le ultime clip per schiarirsi le idee. La donna è arrivata a questo confronto con il morale completamente a terra, poiché ha visto il suo fidanzato avvicinarsi ancora di più alla tentatrice Sara Melucci.

Ma durante il falò a prendere la parola è stato Sossio Aruta che ha attaccato verbalmente Ursula Bennardo. Il calciatore ha infatti rinfacciato tutte le parole usate dalla sua compagna fino a questo momento: “Dopo 4 giorni io volevo andare via, perché hai mancato di rispetto a mia madre, alle persone care che ti ho fatto conoscere. I problemi erano due: la gelosia e il mio sentimento. Hai iniziato ad umiliarmi, ma cosa vuoi? I panni sporchi si lavano in famiglia”

Ursula Bennardo si difende rivelando che, essendo una donna, ha voluto difendersi nel migliore dei modi possibili: “Sono donna, sono fragile e mi hai fatto soffrire. Io ti ho offeso perché mi hai fatto del male, tu lei l’hai corteggiata per 20 giorni. Io ero di là e vedevo tutto tu non te ne sei fregato”.

Tra i due sono volate parole pesanti, con Simona Ventura che li ha interrotti più volte per farli ragionare senza urlare. Per fare ciò però ha deciso di “allontanare” Sossio Aruta e parlare solamente con Ursula Bennardo. Quest’ultima, grazie alle domande della presentatrice, ha parlato dei suoi sentimenti nei confronti del calciatore.

Alla fine dei conti, Ursula Bennardo rivela di voler lasciare il falò da sola senza Sossio Aruta. Quest’ultimo era arrivato al falò con la stessa decisione, facendo capire di non essersi scandalizzato per la scelta della ex dama di Uomini e Donne. Le sorprese, tuttavia, non sono finite qui.

Sossio Aruta, con in sottofondo “Nessun Rimpianto” degli 883, è voluto andare nel villaggio delle tentatrici per parlare con Sara Melucci. Quest’ultima però ha deciso di non aspettarlo, anche se in precedenza aveva promesso diversamente. Il calciatore rivela di essere stato bene con lei ma di non avere nessuna cotta.