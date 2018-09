Temptation Island Vip, Sossio Aruta nei guai con la compagna Ursula: "Che schifo di uomo!"

Le registrazioni di “Temptation Island Vip” sono terminate e tra qualche giorno inizieranno le puntate del reality condotto da Simona Ventura su Canale 5. Le coppie di vip che si sono messe in gioco, hanno dovuto fare i conti con le tentatrici e i tentatori pronti a mettere in discussione le loro storie d’amore.

Una delle coppie che sembra essere in piena crisi è quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due si sono conosciuti grazie al programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne Over” e hanno deciso di mettersi alla prova sull’isola delle tentazioni più pericolosa della televisione. Le spiagge della Sardegna hanno visto finire molti amori e ne hanno reso più forti altri.

In una clip mandata in onda a “Uomini e Donne”, sembra proprio che i comportamenti di Sossio abbiano urtato parecchio i sentimenti della sua compagna Ursula, la quale ha reagito malissimo nel vedere il suo fidanzato impartire lezioni di danze latino-americane alle avvenenti ragazze del programma, ammirando le loro generose forme.

Le parole di Ursula Bennardo e la reazione di Tina Cipollari al comportamento di Sossio

I commenti di Ursula sono stati davvero forti: “Questo è pazzo. Questo è davvero la persona più schifosa al mondo. Con che schifo di uomo sono stata fino ad oggi?“, la donna non è riuscita a trattenere le sue emozioni e alla vista del suo uomo che aveva “contatti molto ravvicinati” con bellissime ragazze, è esplosa con tutta la sua rabbia.

In effetti, nel video di presentazione, lo stesso Aruta aveva palesato le difficoltà nel rapportarsi con Ursula, in quanto la donna pretendeva un’esclusività nel rapporto che Sossio non era ancora pronto a dare. Anche Tina Cipollari ha detto la sua sul comportamento di Sossio: la bionda opinionista ha evidenziato il fatto che in quel momento Aruta si trovava nella situazione ideale, circondato da bellissime ragazze, potendo fare i suoi comodi senza essere disturbato da nessuno.

Ursula, commentando con le altre ragazze nel villaggio, ha ammesso che Aruta si sta creando l’alibi perfetto per potersi comportare come meglio crede, adducendo il fatto che sa di essere ripreso dalle telecamere. Ma potrebbe essere una lama a doppio taglio: vedremo se tale si rivelerà!