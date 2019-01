Temptation Island Vip: sono trapelati i nomi di chi potrebbe sostituire Simona Ventura alla conduzione

La conduzione di Simona Ventura a ‘Temptation Island Vip’ è saltata, ad ufficializzare il suo addio a Canale 5 è stato Marco Paolini, direttore generale dei palinsesti Mediaset. Carlo Freccero, il neo-direttore della seconda rete, alla fine ce l’ha fatta è riuscito a riportare nella sua scuderia Simona Ventura che condurrà ‘The Voice of Italy‘. Secondo Il Messaggero la tigre di Chivasso potrebbe essere sostituita, addirittura, da Filippo Bisciglia o da Belen Rodriguez.

La vita di Simona Ventura, nelle ultime settimane, è mutata radicalmente, dopo la rottura con Gerò Carraro è avvenuto l’addio a Mediaset: è di dominio pubblico che, inoltre, ha iniziato a frequentare il giornalista Giovanni Terzi che ha confermato la relazione: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese. È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi“.

Dopo la sosta in Sky e la partecipazione all’Isola dei Famosi in veste di naufraga, Simona era approdata alla Fascino dell’amica Maria De Filippi, che l’ha voluta prima a ‘Selfie – Le cose cambiano’, poi ad ‘Amici’ come giudice e, infine, a Temptation Island Vip.

Le polemiche per ‘The Voice of Italy’

Dagospia ha riportato l’indiscrezione secondo cui ogni puntata di ‘The Voice of Italy‘, potrebbe costare la cifra stratosferica di 1 milione di euro, l’appalto per la produzione sarebbe stato affidato a Freemantle, la stessa di ‘X Factor’. Il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza Rai, ha duramente commentato la notizia, smentita dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero.

Contattato da Ansa, Freccero ha definito Anzaldi delirante e lo scoop di Dagospia una notizia infondata e calunniosa tanto che chiederà alla Rai di agire in sede legale. Durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina il direttore ha sostenuto: “The Voice e Simona Ventura? Lei la stimo moltissimo, lei fa audience, il programma deve risolvere un problema semplice: non ci sono studi a disposizione. Il programma si farà se si trova uno studio, altrimenti no. Costo del programma di un milione? No. No. Il costo di produzione di un programma è di 400 mila euro”.