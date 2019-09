Temptation Island Vip, Silvia a letto con il suo tentatore. Pippo Franco tiene le distanze: "Mai parlato con lei"

La puntata di “Temptation Island Vip” che andrà in onda lunedì 30 Settembre in prima serata su Canale 5, promette davvero dei grandissimi colpi di scena. Alcune situazioni erano rimaste in sospeso, come ad esempio la storia tra Serena e Pago, al contrario di Alex Belli e Delia Duran che ancora dovevano affrontare il loro cammino, ma la vera protagonista della serata sarà senza dubbio la coppia formata da Silvia e Gabriele.

La ragazza si è avvicinata in maniera preoccupante al suo tentatore Valerio, fino a far intendere che se non avesse un fidanzato si sarebbe già concessa. Parole che hanno mandato su tutte le furie Gabriele Pippo che, incredulo, ha visto un lato della sua fidanzata del tutto sconosciuto.

Temptation Island Vip, Silvia e Valerio a letto insieme. Le parole di Pippo Franco

Ma chi pensava che peggio di così le cose non potessero andare, dovrà ricredersi guardando la quarta puntata del reality show durante la quale Silvia Tirado si spingerà oltre quel limite, dopo il quale è difficile tornare indietro. In pratica lei e Valerio sono andati a letto insieme, il fatto è stato ampiamente discusso dagli altri ragazzi del villaggio, compresa la Pettinelli che ha manifestato tutto il suo dissenso per la situazione: “Per me va bene tutto, però voglio sapere: io sto male (riferendosi a Silvia, ndr) mi metto a letto e tu (il tentatore Valerio, ndr) ti metti a letto con me. Dall’altra parte arriva il filmato di te a letto con un altro! Ma come la deve prendere?“.

E non è tutto, infatti le telecamere hanno ripreso Silvia e Valerio mentre si scambiavano carezze e grattini sul divano, completamente assorti l’una dell’altro. Il tentatore, poi, è arrivato a sfiorare il se*o della ragazza, cosa che non l’ha disturbata minimamente.

Insomma, momenti difficili attendono Gabriele al falò, ma intanto suo padre Pippo Franco ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista “Spy”, circa la compagna del figlio. Il famoso comico ha precisato che non ha mai approfondito la conoscenza con lei: “L’ho vista poche volte, dieci volte è dire tanto e non abbiamo mai parlato o approfondito. Si vede che non è ancora il momento. Queste sono cose che riguardano Gabriele: quello che conta è la sua libertà”, volendo quasi mantenere la debita distanza.