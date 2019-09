Temptation Island Vip, Serena Enardu potrebbe aver tradito Pago: l’indizio social del cantante

Le ultime anticipazioni di Temptation Island Vip svelano che Serena Enardu, attualmente fidanzata del cantante Pago, si è avvicinata molto al tentatore Alessandro. In un video pubblicato dalla pagina ufficiale dei social di T.I. l’ex volto di “Uomini e Donne” ha svelato di volersi liberare dai suoi blocchi.

La reazione di Pago nella clip pubblicata non viene neanche mostrata. Per il cantante si tratta della prima esperienza in un reality show, escludendo una partecipazione nel vecchio talent “Music Farm“. Tuttavia avrebbe deciso di accettare questa esperienza per risolvere dei piccoli grattacapi con la sua fidanzata: “Penso di non essere mai stato innamorato di nessuna donna come lo sono di Serena quindi queste mancanze non le noto e non le vedo. Noto sicuramente questo stallo e anche a me farebbe piacere risolverlo“.

Il possibile tradimento di Serena Enardu

Gli ultimi indizi social sembrano però confermare una crisi tra Pago e la sua fidanzata. Al momento si tratta solo di rumors, ma il cantante nelle sue ultime storie di Instagram sembra far capire che le cose non stanno andando nel verso giusto. Per questo motivo la voce di un possibile abbandono anticipato dal reality viene ipotizzata dai fan.

In realtà Pago nella sua story non dichiara di aver lasciato il reality show, ma lo si vede guidare in una auto ascoltando “La mia storia tra le dita”, canzone di Gianluca Grignani, scrivendo nello scatto: “Ricorda a volte un uomo va anche perdonato, ma anche una donna?”. Successivamente fa anche il gesto delle corna, alimentando ulteriori gossip.

Questa indiscrezione non viene confermata nè dalla pagina ufficiale di Instagram del reality show nè da Serena Enardu. Per conoscere i particolare quindi bisognerà quindi aspettare la messa in onda del programma, che salvo imprevisti dell’ultimo momento, verrà trasmessa nella giornata di lunedì 9 settembre sempre in prima serata.