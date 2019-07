Temptation Island Vip, Raffella Mennoia boccia le coppie troppo social: le indiscrezioni sui casting

Raffaella Mennoia, nota autrice del dating show “Uomini e Donne”, è tornata alla ribalta del gossip grazie ad alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista al settimanale dedicato all’omonima trasmissione, “Uomini e Donne magazine“, dove ha fatto chiarezza circa la versione vip del dating show wstivo “Temptation island”.

Lunedì 29 luglio 2019 si concluderà il viaggio nei sentimenti per le tre coppie rimaste al villaggio di Is Morales, cioè quella composta dalla fotonica Katia e Vittorio, ma anche Massimo e Ilaria, a cui si aggiungono Nicola e Sabrina. Mentre già serpeggiano i rumors su come andrà a finire per le tre coppie nip del programma condotto da Filippo Bisciglia, sono tante le indiscrezioni sulle coppie che parteciperanno alla versione vip del format prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

Raffaella Mennoia svela dei retroscena sui casting di “Temptation Island Vip”

La celebre autrice del programma registrato in Sardegna, Raffella Mennoia, ha voluto far chiarezza su alcuni aspetti della seconda edizione di “Tempation Island Vip”, la cui prima edizione condotta da Simona Ventura ha registrato dei dati di ascolto straordianari, attraverso le pagine di “Uomini e Donne magazine”.

Senza tanti giri di parole l’autrice ha sentenziato: “No alle coppie molto note sul web! Sarebbe fallimentare” – quindi ha aggiunto – “Chi lavora con i social modulerebbe i propri comportamenti sulla base di ciò che si pensa possa essere ben visto sul web“. Raffaella Mennoia ha rivelato inoltre che i cast della versione vip del programma si stanno concludendo.

La seconda edizione di “Temptation Island Vip” è stata preparata interamente, oltre che da Raffaella Mennoia – storica autrice dei programmi cult della De Filippi, anche da Fabio Pastrello. Sono state convocate ai cast più di trenta coppie note, che proprio a causa della loro notorietà non sempre appaiono sincere e spontanee, piuttosto molto attente a ciò che dicono e fanno.

Per quanto riguarda le coppie, la Mennoia rivela: “Ho venti proposte che mi piacciono“, ma tra i protagonisti della nuova stagione potrebbero esserci anche dei volti della versione nip del programma, perché come ha tenuto a precisare l’autrice, che l’importante è essere single e pronti ad innamorarsi veramente.