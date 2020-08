"Temptation Island Vip", Raffaella Mennoia dichiara: "Ci saranno delle novità scottanti"

L’ottava edizione di “Temptation Island” ha da pochi giorni chiuso i battenti e già si inizia a pensare all’edizione vip che andrà in onda il prossimo settembre su canale 5. Dunque è ufficiale, “Temptation Island Vip” si farà e come lo scorso anno a raccontare il viaggio nei sentimenti delle sei coppie in gioco, sarà la conduttrice Alessia Marcuzzi.

E pensare che a causa del Coronavirus, né l’edizione nip né quella vip sarebbero dovute andare in onda. Eppure la macchina infallibile di Maria De Filippi è riuscita ad arginare le problematiche e confezionare ugualmente il programma di punta dell’estate in casa Mediaset. L’edizione di “Temptation Island” appena conclusa, non ha deluso le aspettative ottenendo, ancora una volta, il record di ascolti.

Nel ringraziare i telespettatori, Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di Queen Mary ha parlato dell’edizione vip del docu-reality dei sentimenti, assicurando che ci saranno delle novità scoppiettanti. Attraverso il proprio profilo Instagram, la Mennoia ha postato uno scatto che la ritrae, accompagnato da una didascalia ricca di ringraziamenti.

Le parole dell’autrice hanno incuriosito i telespettatori: “Ci sono delle novità scottanti per voi ma ve le comunicherò nei prossimi giorni. Grazie a tutti, è stata un’edizione fortunata. Sono molto contenta del lavoro che abbiamo svolto e dei risultati che abbiamo ottenuto“. La Mennoia ha lasciato sulle spine i suoi followers, annunciando che solo nei prossimi giorni comunicherà le novità a cui fa riferimento.

Intanto iniziano a circolare le prime voci sulle coppie vip che metteranno a dura prova la loro storia d’amore, sulle bianche spiagge della Sardegna. Voci insistenti vorrebbero uno dei fratelli Rodriguez, Jeremias o Cecilia, in lizza per partecipare. Sicuramente, qualcosa di molto caldo bolle in pentola e anche Raffaella Mennoia lo ha lasciato intuire. Non resta dunque che attendere i prossimi sviluppi, per scoprire quale sarà il cast di “Temptation Island Vip”.