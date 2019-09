Temptation Island Vip, prima crisi tra Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo: "Ci sono dei problemi da risolvere"

Tra le coppie protagoniste della seconda edizione di Temptation Island Vip, condotto da Alessia Marcuzzi, ci sono Nathalie Caldonazzo, attrice e showgirl conosciuta per la sua relazione con Massimo Troisi, durata dal 1992 fino alla morte del comico, e il suo attuale fidanzato Andrea Ippoliti.

La coppia è stata una delle prime a registrare un video pubblicato sulla pagina ufficiale di Temptation Island Vip, e sia Andrea Ippoliti che Nathalie Caldonazzo svelano le loro difficoltà di coppia. Proprio per questo motivo i fan ipotizzano che entrambi possano cedere alle tentazioni sin dai primi giorni.

Il video pubblicato sulla pagina di Temptation Island Vip

La prima cosa insolita è che sia Nathalie Caldonazzo ed Andrea Ippoliti hanno registrato una clip in due appartamenti diversi, facendo presagire una possibile crisi di coppia, possibilità poi confermata da entrambi i protagonisti.

A prendere per primo la parola nel video è Andrea Ippoliti, che con una certa delusione dichiara: “Abbiamo discusso, sono circa tre giorni che non ci parliamo. Ed è per questo che mi trovo qui a casa mia. Questo non vuol dire che ci siamo lasciati, però ci sono dei problemi da risolvere”. Spera quindi in una esperienza positiva a Temptation Island Vip per cercare di risolvere la loro situazione sentimentale assai traballante.

Questa speranza viene condivisa anche da Nathalie Caldonazzo, che confida in questa esperienza per poter capire se la loro storia avrà un futuro: “Mi auguro che Temptation Island serva a tutti e due per capire se alla fine potremo tornare a vivere insieme, però con altri presupposti e altre dinamiche, oppure… lo scopriremo strada facendo”. Di certo i fan del reality non si annoieranno con la presenza della coppia nel cast di Temptation Island Vip.