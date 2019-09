Temptation Island Vip, Pippo Franco parla della partecipazione del figlio Gabriele

Nella puntata di Temptation Island Vip, andata in onda lo scorso lunedì 16 settembre, condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5, è subentrata una nuova coppia a mettersi in gioco. Si tratta di Gabriele Pippo e Silvia Tirado, due personaggi pressoché sconosciuti al grande pubblico. Il cognome di Gabriele forse a qualcuno dirà qualcosa perché non è altro che il figlio di Pippo Franco, un volto noto dello spettacolo.

Gabriele Pippo è il figlio di Pippo Franco e Piera Bassino. Il giovane lavora come produttore musicale e già si è fatto notare durante le dinamiche del programma di Canale 5 sui sentimenti. Proprio il padre che non ama molto la televisione di oggi, ha deciso di dare la sua opinione su questo percorso televisivo del figlio alla sua prima esperienza in un programma.

Pippo Franco, conosciuto da tutti per essere stato uno dei volti storici de Il Bagaglino, a una intervista a Il tempo, ha raccontato questa esperienza del figlio ammettendo di non averlo minimamente incoraggiato a partecipare e di non giudicarlo per questo suo percorso. “Per me amare vuol dire costruire l’indipendenza delle persone che ho accanto. Così ho fatto con Gabriele che ha preso questa decisione in totale autonomia”.

Durante l’intervista, lo stesso Pippo Franco non risparmia critiche alla televisione italiana decidendo di togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Secondo lui, la televisione di oggi è incentrata soprattutto sui reality show, game quiz e, a proposito di questo, pensa di realizzare un formato ironico proprio sui social, anziché in televisione proprio perché non ama questo genere di programmi.

Inoltre, Pippo Franco ammette di non giudicare il figlio per questa decisione dalla quale ne uscirà sicuramente rafforzato e con una esperienza in più nel proprio bagaglio. Non sa assolutamente quali siano i suoi sentimenti e il suo stato d’animo in questo momento dal momento che non può essere in contatto con lui.

Per quanto riguarda i due protagonisti di Temptation, ovvero Gabriele e Silvia: stanno insieme da appena un anno, ma tra di loro ci sono già le prime crepe che rischiano di minare seriamente il rapporto e il programma è il loro banco di prova per superare tutto o dirsi addio per sempre. Inoltre, nel villaggio delle fidanzate, Silvia si è avvicinata molto a Valerio, adirando il suo attuale fidanzato che non vede di buon occhio questo neo rapporto.