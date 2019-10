Temptation Island Vip, Pago e Serena ai ferri corti: emergono nuovi problemi

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - E' evidente che tra Pago e Serena l'amore finito da tempo, ma occorre solo la forza per dire basta. Ci sono relazioni che si trascinano per inerzia, danneggiando la coppia ma anche inevitabilmente chi sta intorno. La fine di un rapporto è come un lutto, spesso siamo costretti a subirlo, ma dobbiamo avere anche la forza per rielaborare il dolore e andare avanti.