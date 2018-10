Temptation Island Vip, Nicolò deve dire addio a Nilufar per la seconda volta. La Marini: "Beata chi ti prenderà"

Nicolò Ferrari e Nilufar Addati si sono conosciuti a Uomini e Donne, durante il trono della ragazza che alla fine ha scelto di lasciare il programma con Giordano Mazzocchi. Ora i due si sono di nuovo incontrati grazie a Temptation Island e ciò che sembrava una storia chiusa, ha ripreso a vivere, almeno nel cuore di Nicolò.

Nilufar durante il suo soggiorno nel villaggio delle fidanzate, si è avvicinata molto al suo ex corteggiatore, confidandosi con lui, tanto da far credere al ragazzo che potesse esserci un’altra possibilità. Lui stesso, durante una chiacchierata in spiaggia, aveva ammesso che ritrovando Nilufar sembrava che il tempo non fosse mai passato ed era come catapultato a prima della scelta, quando ancora lei era una ragazza con il cuore libero e lui aveva alcune chance di conquistarla.

Ma al destino non interessa chi fa soffrire, e questa volta ha scelto Nicolò, portandogli via per la seconda volta una persona importante, che non ha mai dimenticato: Nilufar. Lei sceglie di presentarsi al falò che aveva richiesto immediatamente Giordano e i due, dopo uno scambio a tratti molto forte, decidono di uscire insieme.

Nicolò piange e la Marini lo consola

La reazione di Nicolò a questa notizia non si fa attendere: Ferrari si abbandona ad un pianto liberatorio, che lascia intendere quanta delusione stia provando. Valeria Marini seduta lì accanto, cerca di consolarlo e gli chiede perché stia piangendo: “Perché sono un cretino!“. Lei allora, con un amorevole delicatezza, cerca di spiegargli che non è colpa sua, che lui ha tutte le carte in regola per pretendere e trovare una ragazza che lo sappia amare quanto merita.

Nicolò allora, confida alla Marini di innamorarsi sempre delle persone sbagliate e lei si rivede molto in questa frase e confessa al ragazzo si sentirsi molto in sintonia con lui. Poi gli strappa un sorriso quando gli fa notare: “Ma non ti vedi? Non ti manca nulla! Manca solo il cavallo bianco e poi sei il principe perfetto!“. Ma non per Nilufar…