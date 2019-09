Temptation Island Vip, Nathalie e Andrea si lasciano. L’ex moglie: "Ha tradito anche me, scoperto dai nostri figli"

Nella terza puntata di “Temptation Island Vip 2“, andata in onda lunedì 23 settembre sugli schermi di Canale 5, abbiamo assistito ad un duro confronto tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Davanti ad una imbarazzata Alessia Marcuzzi, i due si sono detti addio, uscendo quindi separati da questo viaggio nei sentimenti.

A prendere la decisione definitiva è stata la Caldonazzo, stanca di assistere ad un avvicinamento sempre più intimo tra il suo compagno Andrea e la single Zoe. Nell’ultima settimana, infatti, i due si sono cercati molto e hanno dimostrato che tra loro stava nascendo una forte attrazione sia fisica che mentale, tanto che quando è arrivata la notizia del falò di confronto, Zoe non l’ha presa per niente bene. Lei e Andrea si erano più volte appartati nell’alloggio delle single dove, è risaputo, non ci sono telecamere. Ma grazie a riprese dall’esterno, si è visto come i due si siano cercati e voluti con abbracci e, presumibilmente, anche con contatti di altro tipo.

Questi comportamenti hanno fatto perdere la pazienza alla Caldonazzo che, durante il falò di confronto, si è alzata dal tronco e ha deciso di uscire da sola. La Marcuzzi non ha voluto fermarla, considerando lei stessa il comportamento di Andrea troppo spregiudicato e irrispettoso.

Temptation Island Vip 2, il commento shock dell’ex moglie di Andrea Ippoliti

Ad aggiungere benzina sul fuoco, arriva ora il commento di Daniela Pandini. L’ex moglie di Ippoliti decide di uscire allo scoperto e di contraddire le parole dell’uomo che, proprio durante il confronto, ha sostenuto di non avere mai tradito, in passato, le sue fidanzate: “Non ho mai avuto problemi con le mie ex. Con la moglie con cui sono stato per 15 anni e con la fidanzata con la quale sono stato per 10 anni“. Lei racconta una storia completamente diversa.

“Ma ha detto che non ha mai tradito? Tre anni fa ha tradito me, cioè sua moglie. Lo hanno scoperto i nostri figli. Sono senza parole“, per poi aggiungere che al momento non sono ancora separati, ma la separazione ufficiale arriverà nel mese di dicembre.

La Pandini non si ferma qui e scende ancora di più nei particolari, rivelando: “Caro Andrea, essendo purtroppo ancora tua moglie volevo dirti che quando 3 anni fa io e i nostri 3 figli scoprimmo che mi tradivi, fui io a prendere una decisione importante, non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te. Siamo senza parole e provo pena per te”.

Insomma, non sembra proprio essere un bel momento per Andrea che, non solo è stato smentito pubblicamente dall’ex moglie, ma ha ricevuto anche parole davvero dure da parte di Nathalie. La Caldonazzo, infatti, lo ha lasciato sul tronco poco dopo l’inizio del falò: “Mi vergogno di essere stata la sua donna”.