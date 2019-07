Temptation Island Vip, l’ufficio stampa allontana Francesca De André e Gennaro Lillio dal reality show

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno avuto l’opportunità di conoscersi durante l’ultima edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. L’ex gieffina, pur di continuare la conoscenza con il napoletano, ha deciso di chiudere la sua storia con Giorgio Tambellini: quest’ultimo avrebbe tradito Francesca con una ragazza durante la sua permanenza negli studi di Cinecittà.

La relazione tra Francesca De André e Gennaro Lillio fino a questo momento sta andando oltre a ogni più rosea aspettativa, ed entrambi hanno mostrato il loro entusiasmo per come stanno vanno le cose. Negli ultimi giorni, proprio per l’enorme affiatamento creato dai due, si è parlato di una possibile loro partecipazione a Temptation Island Vip, il reality di Canale 5.

L’ufficio stampa smentisce l’ipotesi di Temptation Island Vip

Fin dall’uscita di questa indiscrezione, in molti si sono scagliati contro la trasmissione di Maria De Filippi, poiché non vorrebbero vedere all’interno del cast Francesca De André e Gennaro Lillio. E in queste ore gli autori pare abbiano voluto accontentare tutti i fan del programma, escludendo questa indiscrezione.

Elisabetta Soldati, che si occupa dell’ufficio stampa di Maria De Filippi, con un post sul suo profilo Instagram dichiara: “Non è stato fatto nessun provino a Francesca De Andre e a Gennaro Lillio per la prossima edizione di TIV #solofakenew #appenasiamoprontiannunciamolecoppie”. In questa foto la donna tagga anche la pagina “Qui Mediaset” e quella ufficiale di Temptation Island. I commenti entusiastici dei fan sotto a questo post si sprecano: “E questo ci fa felici. Non vorremo vedere mai più a questa francesca per i secoli dei secoli”.

Per il momento i nomi che circolano più frequentamente sono quelli formati da Luigi Mastroianni e Irene Capuano e Lorenzo Riccardi con Claudia Dionigi, mentre per la conduzione possiamo trovare Alessia Marcuzzi, reduce dal flop de “L’Isola dei Famosi”.