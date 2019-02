"Temptation Island Vip": la nuova conduttrice è Belen Rodriguez

Sembra proprio che il nuovo anno sia parecchio fortunato per Belen Rodriguez, la bellissima showgirl argentina che, ormai da parecchi anni, ha conquistato il cuore del pubblico italiano. In progetto per lei ci saranno infatti tantissime novità nel mondo della televisione, tra cui la conduzione della nuova edizione di “Temptation Island Vip”, il reality dell’estate firmato Maria De Filippi.

Dopo l’esperienza al timone del programma, Simona Ventura ha deciso infatti di tornare in Rai e lasciare quindi Mediaset. Proprio per questo motivo, Maria De Filippi, nelle ultime settimane ha cercato una nuova conduttrice che potesse essere adatta al ruolo. Dopo aver scartato diversi nomi, sembra proprio che la candidata ideale sia Belen Rodriguez, anche se per avere una conferma ufficiale sarà necessario attendere qualche mese. Ma non finisce qui, perchè la De Filippi avrebbe riconfermato la showgirl argentina anche per la prossima edizione di “Tu Si Que Vales”, noto programma del sabato sera.

Queste indiscrezioni provengono direttamente dal settimanale “Oggi”, in edicola con il suo nuovo numero. Sempre secondo la rivista, Belen Rodriguez sarà anche la protagonista di altre due trasmissioni Mediaset, che prenderanno presto il via. Oltre al ruolo di presentatrice nelle trasmissioni sopracitate, la bella showgirl argentina è stata selezionata anche per condurre la nuova edizione di “Colorado”, di cui ha già preso parte nell’edizione del 2011-2012.

Il programma inizierà a Marzo, e Belen sarà accompagnata da Paolo Ruffini, veterano del programma comico di Italia 1. Ma delle importanti novità, vedono Belen protagonista anche in Rai. La soubrette è stata infatti selezionata da Antonella Clerici, per ricoprire il ruolo di giurata nella prossima edizione di “Sanremo Young”, che inizierà il 15 Febbraio su Rai Uno.

Si prospetta quindi un anno molto impegnativo per Belen Rodriguez, che intende migliorarsi sempre di più nel ruolo di presentatrice. Nell’ultimo periodo infatti, la showgirl è single e ha deciso di concentrarsi interamente sul lavoro.