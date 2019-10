Temptation Island Vip: la decisione definitiva di Chiara Esposito

Ieri sera è andata in onda su Canale 5, la quarta puntata di Temptation Island Vip, il reality dei sentimenti ideato da Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi. All’interno del programma alcune coppie Vip, in questa versione del reality (esiste anche la versione definita “Nip” che vede protagoniste coppie non note al mondo dello spettacolo), mettono a dura prova il loro amore. Vengono rinchiusi per ben 21 giorni all’interno di due villaggi separati con tentatori e tentatrici single che cercano di scalfire il legame esistente tra la coppia. Al termine dei ventuno giorni ciascuna coppia si rincontrerà al falò finale di confronto e deciderà se proseguire o meno la propria storia d’amore.

E proprio ieri è andato in onda un falò di confronto anticipato rispetto alla scadenza dei 21 giorni canonici, tra Simone Bonaccorsi e la sua fidanzata Chiara Esposito. Simone che ha vinto il titolo di più bello d’Italia, ha partecipato al reality insieme alla sua fidanzata per dare una conferma o smentita definitiva al loro rapporto.

La coppia fidanzata ufficialmente da dieci mesi, si conosce da sempre, però Chiara non si è mai sentita pronta per impegnarsi in una relazione stabile tanto che in passato, per stessa ammissione dei due, ha commesso qualche errore. E’ proprio questa la motivazione che li spinge a partecipare a Temptation Island Vip, capire se Chiara è pronta ad avere una relazione stabile e duratura con Simone.

All’inizio lei dimostra di avere tutte le intenzioni di divertirsi e svagarsi all’interno del villaggio delle fidanzate, instaurando un legame particolare con i tentatori Fabrizio Baldassare prima e Antonio Moriconi poi, mentre dall’altro lato Simone è sempre più concentrato sul suo amore per Chiara difendendolo e giustificando il comportamento della ragazza, senza instaurare alcun rapporto speciale con nessuna delle tentatrici.

Insomma tutto lascia presagire ad un epilogo non proprio roseo tra i due, tanto che Chiara durante l’ultima puntata e dopo un’esterna con il tentatore Antonio, dichiara di essere giunta ad una conclusione nel suo viaggio nei sentimenti e richiede un falò di confronto anticipato. In particolar modo asserisce: “Anche sulla base di quello che non ho visto, mi ha portato ad una conclusione per la quale credo che il mio percorso qui sia terminato“. Durante l’esterna con Antonio dichiara di essere convinta dei suoi sentimenti e di quelli di Simone. Quest’ultimo dopo la visione del video, scoppia di gioia e all’arrivo della ragazza la travolge letteralmente, abbracciandola e baciandola. Non resta che fare gli auguri a questa coppia che si è ritrovata e grazie a Temptation Island Vip è riuscita a dissipare tutti i dubbi che aveva.