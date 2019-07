Temptation Island Vip, Kikò Nalli e Ambra Lombardo non escludono una loro partecipazione

Kikò Nalli e Ambra Lombardo, seppure non abbiano vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Nip, condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, sono riusciti a conquistare il cuore del pubblico a casa. Per questo motivo si parla di alcuni progetti lavorativi in televisione nel prossimo futuro.

Nella loro ultima intervistata, rilasciata al settimanale “Spy” ideato da Alfonso Signorini, Ambra Lombardo parla del loro amore che fino a questo momento sta andando nel migliore dei modi. L’ex gieffina comunque non nasconde delle problematiche, come l’enorme distanza che c’è tra i due.

Kikò invece sembra non trovare difetti nella sua attuale compagna: “Ambra ha un carattere pazzesco. Posso definirla in una sola parola: lei è femmina! Ha moltissimi pregi, ma uno in particolare è la perseveranza. E a me piace chi è perseverante. Vede, lei trova in me un difetto, quando io penso che sia perfetta!”.

Successivamente, l’ex marito di Tina Cipollari rivela di avere alcuni progetti futuri con Ambra Lombardo che vuole portare a termine nel breve periodo. Al momento non ha citato di cosa si tratta, ma uno di essi potrebbe comprendere un ruolo in televisione. Infatti l’hair stylist, in una vecchia intervista, disse di aver ricevuto alcune proposte per lavorare sul piccolo schermo insieme alla sua fidanzata.

Tra le tante trasmissioni c’è anche Temptation Island Vip. La coppia, come si può capire da questa intervista, non sembra temere questa possibilità di sbarcare in Sardegna: “Se mai mi dovessi trovare davanti a una richiesta reale, potrei pensarci. Tra di noi c’è un rapporto di grande maturità, basato sulla fiducia reciproca. Io mi fido molto di lui e sono sicura che la nostra relazione ne uscirebbe indenne. Anche se io, devo ammetterlo, sono molto più gelosa di lui. Forse mi butterei in questa esperienza, come sono abituata a fare nella vita”.