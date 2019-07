Temptation Island Vip, il comunicato della produzione: "Alcune coppie fingono di rifiutare"

Al momento sta andando in onda una nuova edizione di Temptation Island Nip, il reality show estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino PGT S.r.l, una società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI fondata da Maria De Filippi insieme al marito Maurizio Costanzo.

Però, al momento, gli autori stanno lavorando anche alla prossima edizione di Temptation Island Vip, che secondo gli ultimi rumors dovrebbe essere condotta da Filippo Bisciglia. Nelle ultime settimane, alcune coppie hanno rivelato di aver rifiutato la proposta pervenuta dalla Fascino PGT di partecipare al programma. La produzione, però, ha smentito categoricamente questa notizia.

La nota fatta dalla produzione di Temptation Island Vip

Proprio per far uscire fuori la verità, gli autori hanno deciso di lanciare un comunicato sulla loro pagina ufficiale di Instagram. In questo messaggio possiamo leggere che, alcune coppie non avrebbero rifiutato veramente la loro proposta, perché non sono mai state contattate.

Nel comunicato poi possiamo leggere che gli autori non vogliono fare i nomi di coloro che al momento stanno mentendo: “Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a #TemptationIslandVip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate… Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?”.

Ovviamente però il pubblico, curioso di questa notizia, vogliono far uscire i nomi ai produttori di Temptation Island Vip. Su Instagram, negli oltre 2000 commenti, possiamo leggere messaggi del tipo: “No, non sarebbe brutto scriverlo anzi dovete farlo noi adesso vogliamo sapere”. Ma ci sono anche alcuni che attaccano la produzione per questo comunicato: “Se non avete le pa**e di scrivere chi evitate di fare post così fasulli! Mi immagino già quella montata di Raffaella (Mennoia n.d.r) dietro a queste parole”. C’è anche chi fa ironia su questa notizia, dichiarando che siano stati Pamela Prati e Marco Caltagirone ad aver mentito.