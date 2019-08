Temptation Island Vip, i possibili tentatori della prossima edizione

I tentatori della prossima edizione di Temptation Island Vip potrebbero essere presi direttamente dalle vecchie edizioni del dating Uomini e Donne. Non è comunque una novità, poiché già negli anni passati Maria De Filippi e il suo staff hanno preso qualche personaggio dai suoi vecchi show.

Come riporta il sito “Isa e Chia“, sia Antonio Moriconi che Fabrizio Baldassarre sono totalmente scomparsi dai social network. Infatti, una delle regole imposte dagli autori di Maria De Filippi, è quello nell’assentarsi da Instagram durante le registrazioni o la messa in onda della trasmissione.

Entrambi i nomi svelati dal sito sono conosciuti per aver partecipato a Uomini e Donne. Antonio Moriconi, vincitore di “Mister Topolini”, un concorso di bellezza ambientato a Udine, ha corteggiato Teresa Langella, mentre l’hairstylist romano Fabrizio Baldassarre fu uno dei corteggiatori della tronista Angela Nasti.

Come riporta l’ex corteggiatore Amedeo Venza su Instagram nel cast delle tentatrici dovrebbe esserci Cecilia Zagarrigo, che ha partecipato già a due edizioni di Uomini e Donne. Corteggiò per la prima volta Oscar Branzani e poi successivamente Luca Onestini, ma in entrambi i casi le cose non andarono nel migliore dei modi.

Nel cast potrebbero esserci pure Nicolò Brigante e Federica Spano, mentre “Il Vicolo delle News” anticipa il nome di Federica Francia, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta. Parlando invece delle coppie, coloro che hanno deciso di testare il loro amore sono: Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti; Pago, insieme alla fidanzata Serena Enardu; Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito; Er Faina e Sharon Macri; Anna Pettinelli e Stefano Macchi ed infine Ciro Petrone con Federica Caputo.

Il cast scelto non ha convinto del tutto i fan di Temptation Island Vip. Tanti infatti si sarebbero aspettati un cast più ricco di personaggi famosi, mentre gli autori hanno scelto solamente dei personaggi completamente scomparsi dalla televisione italiana, come Pago e Ciro Petrone.