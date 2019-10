Temptation Island Vip, Gabriele Pippo dopo un duro scontro perdona Silvia Tirado ma dichiara: "Non se lo merita"

L’ultima puntata di “Temptation Island Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi ci ha riservato delle grosse sorprese. Il falò più atteso dai telespettatori è stato quello tra Pago e Serena Enardu, con i due che purtroppo hanno concluso nel peggiore dei modi la loro storia d’amore durata sette anni.

Tra i falò più emozionanti e sorprendenti della puntata del 14 ottobre ritroviamo anche quello fatto da Gabriele Pippo, figlio del comico Pippo Franco, e la sua fidanzata Silvia Tirado. Inizialmente Gabriele decide di troncare la loro storia d’amore, ma dopo alcune insistenze da parte sua compie un clamoroso dietrofront.

Il falò tra Gabriele Pippo e Silvia Tirado

La discussione nel falò viene iniziata da Gabriele, in cui dichiara di essere rimasto molto deluso che Silvia abbia provato una forte attrazione nei confronti di un uomo totalmente diverso da lui. Non ha dato molta importanza al loro bacio, rivelando però di essere rimasto fortemente spiazzato dal pianto successivo di Silvia, che dimostra il forte interesse per il suo tentatore.

Silvia ammette di aver vissuto questa esperienza con la massima spensieratezza, dichiarando che addirittura per un certo periodo di essere fidanzata con lui. Gabriele Pippo risponde per le rime, rivelando di aver provato un forte dispiacere a causa delle immagini viste, definendola irriconoscibile in alcune circostanze. La fidanzata sottolinea che nell’ultimo periodo si sente molto trascurata da lui, ma nonostante tutto conferma di essere ancora innamorata.

Gabriele però non sembra così convinto del loro amore e dichiara: “Non me la sento di uscire con lei, è troppo per me, non la sento più una cosa mia, non lo posso accettare io non lo possono accettare i miei genitori”.

Il ripensamento di Gabriele Pippo

Silvia, disperata dalla scelta del suo fidanzato, cerca di riportare la pace dichiarando che non è giusto buttare sei anni di relazione in questa maniera. Gabriele però continua imperterrito per la sua strada, abbandonando il confronto.

La ragazza però vuole a tutti i costi conquistare nuovamente il cuore di Gabriele Pippo, e per farlo decide di seguirlo implorando il suo perdono.

Dopo un’altra breve discussione, Gabriele con poca convinzione perdona la sua ragazza: “Io avevo intenzione di uscire da solo, non dico che ti sto dando un’opportunità ma valuto. Ora come ora questo rapporto non va bene per me. Esco con te, non se la merita ma gliela do una possibilità”.