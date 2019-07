Temptation Island Vip, Filippo Bisciglia vicino alla conduzione

Negli ultimi mesi, la maggiore indiziata per condurre la nuova edizione vip di “Temptation Island Vip” sembrava essere Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, infatti, secondo alcune indiscrezioni, sembrava aver abbandonato il “Grande Fratello Vip” proprio per passare alla corte di Maria De Filippi.

Il suo nome però si è affievolito sempre di più, e insieme a lei sono stati accostate anche Elisabetta Gregoraci, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez. Nelle ultime ore però, come rivelano il settimanale “Gente” e “Vero“, Maria De Filippi insieme al suo staff starebbe pensando di mettere una vecchia conoscenza alla conduzione di Temptation Island Vip.

Filippo Bisciglia potrebbe condurre anche l’edizione vip di Temptation Island

Il conduttore, che deve il suo successo all’edizione non famosa di T.I., sembra essere pronto anche a prendere il timone anche dell’edizione dedicata ai famosi. I telespettatori infatti pare apprezzino molto il modo di condurre di Filippo Bisciglia, con l’ex concorrente di “Tale e Quale Show” che potrebbe decidere di rilanciarsi in questa esperienza non proprio inedita.

In una vecchia intervista fatta al sito “Blogo” nella giornata del 9 luglio 2018, Filippo Bisciglia aveva escluso di prendere parte a Temptation Island Vip: “Ne abbiamo parlato con la ‘capa’, ma si tratta di due programmi completamente diversi, anche per quanto riguarda il rapporto tra il conduttore e i protagonisti. Anche per il Grande Fratello funziona così: chi conduce la versione nip non conduce quella vip”. Ma, dopo un anno, potrebbe aver cambiato idea.

Parlando dei concorrenti, al momento non si sa nulla. Basandoci sulle ultime voci che girano sul web e su alcuni settimanali, le coppie che potrebbero far parte di Temptation Island Vip sono: Ambra Lombardo e Kikò Nalli; Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé; Alex Belli e Delia Duran ed infine Manila Gorio e Chando Erik Luna. Ma, al momento, si tratta solamente di rumors.