Temptation Island Vip, Er Faina esce insieme a Sharon grazie a un falò di confronto speciale

Nel finale della prima puntata di Temptation Island Vip, Er Faina aveva chiesto alla sua fidanzata Sharon un falò di confronto. Lo Youtuber ha infatti preso questa incredibile decisione perché non molto felice dei comportamenti della giovane nei confronti dei tentatori della trasmissione.

Nella puntata andata in onda il 16 settembre, abbiamo visto che Sharon è stata avvisata dalla redazione circa la scelta di Er Faina. Tuttavia pare che la ragazza non abbia apprezzato molto il gesto compiuto dal romano, prendendo la decisione di non presentarsi al falò di confronto.

Una scelta non presa bene da Er Faina che minaccia immediatamente di andarsene. Per convincerlo a rimanere, Alessia Marcuzzi mostra un filmato in cui Sharon dichiara che comportandosi così non dimostra quello che vuole dimostrare. Tuttavia, queste dichiarazioni, hanno aizzato ancora di più lo youtuber romano.

Alessia Marcuzzi tenta il tutto e per tutto, andando a prendere direttamente Sharon dal villaggio delle ragazze. Decide di partecipare al falò, chiudendo però la sua relazione con Er Faina: “L’amore non è tutto… Abbiamo dimostrato che il nostro amore non è sopravvissuto! Io non accetto che tu non ti fidi di me… Non avresti chiamato il falò. L’hai buttata tu la storia, non io. Non ho voglia di uscire con te”.

La riappacificazione tra Er Faina e Sharon

Qualche giorno dall’addio di Sharon, lo youtuber decide di chiedere alla produzione di Temptation Island Vip un falò di confronto speciale per poter parlare ancora una volta con la sua fidanzata. Richiesta immediatamente accettata, con Damiano che si presenta sul posto carico di speranze.

Er Faina, in lacrime, ammette: “Ho sbagliato a venire qui, perché io ho avuto la presunzione di essere bravo a fare tutto. Pensavo di venire qui a fare una passeggiata e non è stato così. Io lo so che è sbagliato incazzarmi con te perché non c’era motivo. Perdonami. Se torni con me ti giuro non ti chiedo più nulla, torniamo a casa”.

Sharon si arrende dinanzi alle parole di Er Faina: “Io ci sono rimasta male perché mi hai accusata ingiustamente. Mi sei mancato” e baciandosi con il sottofondo della colonna sonora del film d’animazione “La bella e la bestia” decide di uscire dalla trasmissione con lui.