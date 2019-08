Temptation Island Vip, ecco chi sono le sei coppie che parteciperanno al reality show

La prossima edizione di Temptation Island Vip, salvo imprevisti, dovrebbe iniziare verso la fine del mese di settembre. Questo sarà un anno molto importante per il reality show di Canale 5, dal momento che Maria De Filippi ha dovuto sostituire Simona Ventura, passata in Rai, con Alessia Marcuzzi.

È proprio l’ex moglie di Francesco Facchinetti che, con un video sulla pagina ufficiale di Temptation Island Vip, annuncia le coppie della trasmissione. Non stanno mancando le critiche per la scelta fatta dagli autori, poiché in molti accusano l’assenza di veri personaggi famosi nel cast.

Il cast di Temptation Island Vip

Tra le coppie c’è quella formata da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. La ragazza ha conquistato la fama grazie alla sua relazione con Massimo Troisi, durata dal ’92 fino alla morte del comico. L’uomo invece è molto più riservato.

Nel cast è presente pure il cantante Pacifico Settembre e Serena Enardu conosciuta per essere stata una ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Pago ritorna in televisione in seguito a una lunga assenza, poiché l’ultimo suo singolo, intitolato “In eterno”, risale al 2012.

A sorpresa, dal momento che non se ne era mai parlato, a mettere alla prova il loro amore c’è Ciro Petrone e Federica Caputo. L’attore ha conquistato il pubblico per la sua partecipazione nel 2009 a “La Fattoria“, oltre ad aver girato alcuni film negli ultimi anni. Federica invece, oltre ad alcune foto pubblicate sui social, è totalmente lontana dalla luce dei riflettori.

Presenti anche Anna Pettinelli insieme al giovane Stefano Andrea Macchi. La donna è conosciuta per essere l’opinionista di “RDS Academy” in onda su Sky Uno e come conduttrice a “Vieni da me” su Rai 1, mentre il suo fidanzato ha doppiato in alcuni telefilm come “Castle” e nel film “Ghost Rider – Spirito di vendetta”.

Le ultime due coppie sono formate da Er Faina, diventato popolare su Facebook e YouTube per i suoi video senza “filtri”, insieme a Sharon e il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi con la sua fidanzata Chiara Esposito.