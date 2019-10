Temptation Island Vip: è finita tra Pago e Serena

Si è da poco conclusa l’ultima puntata di Temptation Island Vip e il momento che tutti aspettavano è finalmente andato in onda, ovvero la parte finale del falò di confronto tra il cantante Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu. La penultima puntata era terminata con parte del falò, nel quale i due discutevano, come prevedibile, animatamente.

Il motivo alla base era la forte, fortissima vicinanza di Serena al single Alessandro, durante i ventuno giorni trascorsi all’interno del villaggio. La coppia ha vissuto questa esperienza in un modo davvero molto intenso, non risparmiandosi nulla, soprattutto Serena. Pago dal canto suo, ha trovato nella single Valentina una confidente, ma nulla che potesse indispettire Serena, come invece è accaduto per il suo fidanzato.

Insomma le premesse per una rottura definitiva c’erano tutte ed è proprio ciò che è accaduto. Pago e Serena sono usciti separati dal falò di confronto finale, in particolare il cantante prima di andare via ha dichiarato: “Io ti amo talmente tanto che ti farei vivere felice con chi vuoi” e Alessia Marcuzzi si è anche commossa.

Che i due fossero usciti separati era nell’aria, in particolare uno degli autori del programma, Gabriele Parpiglia, lo aveva lasciato intendere attraverso un messaggio sibillino, lasciato in una delle sue Instagram stories. A ciò si sono aggiunte le dichiarazioni di Elga Enardu, sorella gemella di Serena, che ha asserito: “Spero che mia sorella e Pago si lascino“.

Serena, dopo che Pago era andato via dal falò, prima di congedarsi dalla Marcuzzi, le ha detto: “In questo momento ho bisogno di stare sola“, ma una volta andata via si è subito recata dal tentatore Alessandro che le ha detto di voler approfondire la conoscenza fuori, lontano dalle telecamere. Davanti a ciò il web è insorto, incoronando Pago ed elogiandolo e condannando il comportamento di Serena. Sicuramente un amore lungo quasi sette anni, come quello tra Serena e Pago non può finire così, chissà se i due avranno modo di rincontrarsi e parlare. Non resta che aspettare eventuali nuovi risvolti.