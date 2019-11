"Temptation Island Vip": concluso il flirt tra Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti

Andrea Ippoliti ha partecipato alla seconda ed ultima edizione del docu – reality in onda su Canale 5: “Temptation Island VIP“, insieme all’ex fidanzata Nathaly Caldonazzo con la quale è stato insieme oltre due anni. All’interno del villaggio delle tentazioni il comportamento di Andrea ha fatto molto discutere: il quarantaseienne si è avvicinato in maniera molto pericolosa alla single Zoe Mellucci, bellissima modella ventiduenne.

Andrea si è infatti da subito mostrato molto interessato alla giovane, tanto da dimostrarle in ogni momento, attraverso parole e gesti, il grande coinvolgimento. Numerosi sono stati all’interno del programma i contatti fisici tra i due e pare che sia anche scattato un bacio.

Il falò finale tra Nathaly ed Andrea è stato molto duro ed acceso, la conduttrice Alessia Marcuzzi è dovuta intervenire molte volte per calmare Andrea che in alcuni momenti, attraverso frasi ed atteggiamenti, stava mostrando un’aggressività eccessiva. Andrea e Nathaly al termine del falò hanno dunque deciso di uscire separati dal villaggio delle tentazioni.

Andrea è subito tornato da Zoe, con la quale ha deciso di iniziare una frequentazione al di fuori del programma. Nathaly al momento invece è ancora single. Attraverso delle Instagram stories Zoe ha però rivelato che la loro frequentazione con Andrea può dirsi terminata, queste le parole della giovane.

“Non mi sto continuando a vedere con Andrea. All’inizio avevo una curiosità che mi portava a non ragionare perché all’interno di Temptation, senza distrazioni è un conto, poi la vita reale è un’altra cosa. Io mi sono resa conto che non ne valeva la pena buttare il tempo così, alla fine ho capito, ma dovevo prima sbatterci la testa come in tutte le cose”.

Sembra dunque che fuori dal programma televisivo Zoe, rapportandosi nella quotidiniatà della vita reale con Andrea Ippoliti abbia scoperto che la frequentazione con l’imprenditore romano non valesse la pena. Non sappiamo ancora i motivi, non ci resta che attendere altri sviluppi.