Temptation Island Vip, clamorosa indiscrezione: andrà in onda prima della versione Nip

Il Coronavirus ha sconvolto e stravolto il mondo intero. Non solo la vita quotidiana di ciascun essere umano è stata messa a dura prova, ma anche il mondo del lavoro è stato vittima di un mostro invisibile e letale e dato che si tratta di una condizione universale, anche la televisione e i suoi palinsesti, hanno subito un brusco cambio di rotta.

In casa Mediaset, il fiore all’occhiello di tutta l’estate è la trasmissione “Temptation Island“. Si tratta di un reality show, prodotto da Maria De Filippi e nel quale alcune coppie di fidanzati decidono di mettere a dura prova il loro amore, dividendosi per 21 giorni e vivendo in due villaggi separati, lasciandosi tentare dai single che abiteranno insieme a loro e vivranno l’avventura.

Il reality show, di norma va in onda due volte l’anno in due diverse versioni, ovvero quella nip, nella quale a mettersi in gioco sono le coppie composte da gente comune; e una versione vip, dedicata invece a coppie appartenenti al mondo dello spettacolo. “Temptation Island”, va in onda in piena estate, mentre “Temptation Island Vip“, di norma viene trasmesso su canale 5 all’inizio dell’autunno.

Quest’anno però, le cose sembrerebbero invertirsi e la versione vip di “Temptation Island”, andrà in onda prima di quella nip. Il motivo di tutto ciò è da ricondurre al fatto che, a causa del covid-19, i casting sono stati effettuati con grande difficoltà e dunque la redazione di Maria De Filippi, non è riuscita a mettere su un cast adeguato per la messa in onda della trasmissione.

Inoltre, dato che quest’anno il “Grande Fratello Vip” sarà anticipato a settembre, queen Mary vorrebbe evitare di andare in onda, con “Temptation Island Vip”, nello stesso periodo in cui lo farà Alfonso Signorini con il suo GF. Dal portale “Blogo“, si legge: “Entro la fine del mese di maggio dovrebbero essere definite le coppie che prenderanno parte al reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Tra le ipotesi al momento sul tavolo ci sarebbe quella di anticipare la messa in onda su Canale 5 della versione vip di Temptation Island”.

Dunque le parti si sarebbero invertite e Alessia Marcuzzi, che per il secondo anno consecutivo condurrà “Temptation Island Vip”, andrà in onda a luglio, mentre Filippo Bisciglia, che è stato riconfermato al timone di “Temptation Island”, andrà in onda a settembre. Insomma questa inversione di rotta sarà la strada giusta? D’altronde queen Mary ha dato ampiamente prova di sapersi reinventare anche in tempi di Coronavirus.