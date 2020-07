Temptation Island Vip: Cecilia e Jeremias Rodríguez potrebbero far parte del cast

L’attuale edizione di “Temptation Island“, condotta da Filippo Bisciglia, che ha visto un mix di coppie famose e di quelle sconosciute al pubblico da casa, sta ottenendo un buon successo. Le coppie non hanno deluso l’aspettativa dei fan, con i falò di confronto che sono stati sempre ricchi di emozione.

Ma come ci si poteva aspettare, la coppia più chiacchierata sul web è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nell’ultima puntata infatti hanno tenuto un acceso falò di confronto e, come abbiamo potuto vedere dalle anticipazioni, nella seconda parte l’ex valletta di Raimondo Vianello darà un forte schiaffo all’attore.

Le prime anticipazioni di “Temptation Island Vip”

Per il momento sull’edizione dedicata solamente ai famosi non si sa praticamente nulla. L’unica certezza dovrebbe essere la conduzione di Alessia Marcuzzi, poiché “La Pinella” la scorsa estate è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico ottenendo un grande riscontro anche negli ascolti.

A confermare questa ipotesi ci pensa Giuseppe Candela, giornalista che scrive per il sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino. Su Twitter infatti, oltre a confermare la presenza de “La Pinella” svela ulteriori dettagli sul cast: “Portiamoci avanti per settembre: Marcuzzi conduttrice, Jeremias o Cecilia Rodríguez concorrenti. #TemptationIsland”. Ovviamente, trattandosi solamente di un rumor senza ancora nessun riscontro, questa notizia va presa con la giusta attenzione.

In una vecchia intervista rilasciata al settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, Cecilia Rodríguez ha smentito di voler partecipare al reality show a causa della sua forte gelosia: “Temptation Island Vip? Io e Ignazio siamo una coppia vera. Il programma ideato da Maria De Filippi è verissimo. Lo capite che io resisterei due secondi? Poi distruggerei tutto e andrei in carcere con il povero Fabrizio Corona”. Più probabile la presenza di Jeremias, che potrebbe far conoscere al grande pubblico la sua nuova fidanzata Deborah Togni.