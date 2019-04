Temptation Island Vip, Belen Rodriguez alla conduzione: il commento di Simona Ventura

Manca ormai poco all’inizio di una nuova edizione di Temptation Isaland Vip, il reality che mette a dura prova i sentimenti delle coppie che decidono di partecipare al programma. Nel caso della versione vip, siprevede la partecipazione di coppie note al pubblico.

La prima edizione nella versione vip era stata condotta con molto successo da Simona Ventura, tuttavia, quest’anno per via di impegni lavorativi che la vedono alla conduzione di The Voice, si è optato per una nuova conduttrice molto nota al piccolo schermo.

A quanto pare Maria De Filppi ha deciso di Sostituire “Super Simo” con la show girl argentina Belen Rodriguez che ultimamente può vantarsi molto professionalmente siccome si è destreggiata tra Rai e Mediaset; la show girl nell’ultimo periodo si è vista impegnata come giudice di Sanremo Young e come conduttrice di Colorado, ma, nonostante gli svariati impegni, pare che sarà proprio lei la prescelta, a tal proposito, si vociferava già da Gennaio che potesse essere la nuova conduttrice.

Al contrario di quanto qualcuno potesse pensare, Simona Ventura si è detta molto felice di questa scelta rilasciando delle dichiarazioni favorevoli sulla nuova conduttrice del format, a tal proposito, durante un intervista rilasciata a Tv sorrisi e canzoni, alla domanda posta su questi rumors che vedono la showgirl argentina alla conduzione di Tempation Island Vip, ha dichiarato che Belen è una delle sue creature televisive, confermando dunque questo nuovo “matrimonio artistico”.

Questo 2019 è stato l’anno d’oro per Belen, la showgirl argentina nonostante non si abbiano ancora conferme certe, pare sia ritornata con il marito Stefano De Martino, ha preso parte a ben due programmi televisivi e se davvero fosse alla conduzione di Temptation Island Vip salirebbe a quota tre programmi di cui vantarsi.

Al momento ancora non è stata ufficializzata la sua conduzione da parte di Mediaset, tuttavia, nel corso delle prossime settimane sicuramente arriverano nuove informazioni che potrebbero confermare la lieta notizia.