Temptation Island Vip, arriva la smentita di Alex Belli: "Sono lontano dalla tv"

Gli autori di Temptation Island Vip stanno lavorando duramente per regalare un ottimo cast ai telespettatori del programma. Al momento non si sa praticamente nulla delle possibile coppie, con la pagina ufficiale del reality show che ha solamente smentito una possibile presenza di Francesca De André e Gennaro Lillio nel resort in Sardegna.

Un’ulteriore smentita viene fatta da Alex Belli nella sua intervista al settimanale “Nuovo“, dove ammette di voler continuare la sua storia d’amore con Delia in privato. Quindi, anche se rivela di provare un forte rispetto nei confronti di Maria De Filippi, fino a questo momento la sua risposta sarebbe un no ad una sua partecipazione a Temptation Island Vip.

Le parole di Alex Belli

Il motivo viene spiegato più approfonditamente tra le colonne della rivista: “Temptation Island Vip? Sono talmente lontano dalla tv che non saprei… preferisco vivere la nostra storia lontano dalle telecamere. Se Maria dovesse chiedermelo? Non riaggancerei mai il telefono alla signora della tv”.

Infatti, Alex Belli vuole continuare a godersi la sua relazione con Delia Duran nella massima riservatezza possibile. Svela poi di voler farsi conoscere su altri campi: “(A Maria n.d.r) Le spiegherei che il piccolo schermo mi coinvolge a malincuore perché il mercato televisivo non racconta nemmeno il 5% di quello che sono in realtà. Solo quando riesco a esprimermi con la musica, la fotografia e la regia riesco a far emergere l’artista che sono, perché non metto il mio talento a servizio di un altro ma solo di me stesso”.

Per di più, alla coppia formata da Alex Belli e Delia Duran serve questa esperienza a Temptation Island Vip. La loro relazione, almeno fino a questo momento sembra andare nel migliore dei modi, e nei giorni scorsi si sono fatti anche un tatuaggio insieme per festeggiare i loro primi nove mesi di amore.