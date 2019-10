Temptation Island Vip, anticipazioni ultima puntata: rivelato il destino delle coppie

Lunedì 14 ottobre, sugli schermi di Canale 5 in prima serata, andrà in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, Temptation Island Vip. Le coppie rimaste dovranno decidere se tornare a casa insieme oppure dirsi addio per sempre.

Avevamo lasciato seduti sul tronco dinnanzi alla Marcuzzi, Serena Enardu e Pago, chiaramente in difficoltà. La coppia aveva iniziato il falò con tante recriminazioni, accusandosi a vicenda di non aver fatto nulla per migliorare il loro rapporto. L’ultima puntata inizia proprio con loro e si saprà quale sarà il destino dei due. Secondo quando pubblicato sul settimanale “Uomini e Donne Magazine” sembra che le cose tra loro abbiano preso una piega inaspettata, nonostante le cose inizialmente fossero ben chiare. Si vocifera sul web che la loro relazione sia finita.

Temptation Island Vip, è l’ora della resa dei conti

Altra situazione difficile la dovranno affrontare Gabriele Pippo e Silvia Tirado. La ragazza, infatti, si è avvicinata moltissimo al single Valerio Maggiolini lasciando il fidanzato esterrefatto davanti a confidenze che si sono fatte sempre più intime, giorno dopo giorno. La resa dei conti è arrivata anche per loro e Silvia, davanti alle lacrime di Gabriele Pippo, non saprà come comportarsi, totalmente spiazzata da questa reazione inaspettata.

Anche per Delia Duran e Alex Belli si prospettano attimi di tensione. La bella attrice e modella ha attirato su di sé l’attenzione del vichingo Riccardo Colucci, e questa loro vicinanza ha messo Belli in forte difficoltà, tanto da fargli prendere una decisione drastica e definitiva. L’attore di “Cento Vetrine” non termina il suo falò, ma corre disperato verso la sua amata, una scena che in tanti hanno paragonato a quella di Ciro Petrone, con la differenza che Belli è stato fermato dalla security.

Quando i due si incontreranno per il falò finale, lei cercherà di spiegare il suo comportamento al fidanzato, ma sembra che qualcosa vada storto. Dopo il confronto la Duran si lascia andare ad un pianto disperato. Bisognerà, però, attendere lunedì 14 ottobre per capire cosa ha provocato queste sue lacrime.