Temptation Island Vip, anticipazioni: Er Faina e lo sfogo su Sharon Macrì

Il filmato di Er Faina e della sua compagna Sharon Macrì sta facendo discutere i fan di Temptation Island Vip, il reality show in onda su Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Il motivo dietro alle numerose critiche nasce dal fatto che Coccia, nella sua storia da youtuber, ha sempre attaccato questi tipi di format.

Ora, oltre a non lanciare nessun attacco alla trasmissione, Er Faina ha speso delle belle parole nei confronti di Temptation Island Vip, elogiando il format ma criticando alcuni comportamenti avuto in passato da alcuni partecipanti. Questo ha immediatamente scatenato il web, con anche alcuni vip che hanno attaccato duramente le sue affermazioni.

Il filmato di Er Faina e Sharon Macrì

Nel video, lo youtuber svela il motivo dietro a questa partecipazione insieme alla sua compagna Sharon: “Veniamo a Temptation Island perché è un programma che ho sempre ammirato ma ho criticato alcuni comportamenti dei partecipanti. Vogliamo dimostra che se l’amore è vero, non può succedere niente”. La fidanzata invece aggiunge solamente una semplice frase: “Non ci può succedere niente”.

Sotto ai commenti della pagina ufficiale di Instagram ci sono tante persone che hanno criticato le parole di Er Faina. Per esempio Giada Giovanelli dichiara: “Spero che ti comporterai davvero come dici .. ah no è vero!! Tu sei quello che dice una cosa e poi ne fa un’altra.. falso come pochi”.

Il primo sfogo di Er Faina

Nonostante questo ottimismo da parte della coppia, le cose non sembrano andare nel verso giusto. Infatti le prime anticipazioni ci mostrano un Er Faina totalmente disperato, che si comporta proprio come gli altri concorrenti di Temptation Island: mani sul viso, espressione incredula, sfogo e parolacce in romano.

Al momento non si conosce il motivo dietro a questo sfogo avuto da Er Faina, ma dato i suoi comportamenti, può esserci già stato il primo tradimento di Sharon Macrì con uno dei tentatori single di questa edizione.