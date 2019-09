Temptation Island Vip, anticipazioni: entrano nel cast Alex Belli e Delia Duran, ma vengono attaccati da Mila Suarez

Nella quarta puntata di Temptation Island Vip vedremo l’ingresso dell’ultima coppia formata da Alex Belli e Delia Duran. I due, che hanno fatto parlare grazie ad alcune interviste rilasciate nei salotti di Barbara D’Urso, decidono di testare il loro amore e le loro gelosie nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi.

Come ci si poteva facilmente immaginare, la scelta di far parte del reality show ha alzato non poche polemiche. Quella più critica è sicuramente Mila Suarez, ex concorrente del Grande Fratello 16 che continua a non avere una opinione positiva del suo ex fidanzato e della sua nuova compagna Delia Duran.

La nuova coppia di Temptation Island Vip

La coppia formata da Alex Belli e Delia Duran farà parte di questa edizione di Temptation Island Vip. I due sono entrati nella trasmissione soprattutto per combattere l’enorme gelosia che entrambi provano. Per questo motivo, hanno deciso di vedere come andrà la loro relazione dinanzi alle numerose tentazioni messe in campo dal programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Tuttavia Mila Suarez, al settimanale “Nuovo TV” diretto da Riccardo Signoretti, rivela di essere convinta che i due abbiano deciso di partecipare solamente per visibilità: “Prima di partire per Temptation avrebbero dovuto mandarmi duecento rose rosse per ringraziarmi. Quando io ero al Gf, sono entrati nella Casa per confrontarsi con me solo per avere visibilità, ma non c’era bisogno di farlo in tv. A loro interessa solo lo spettacolo”.

Secondo Mila Suarez, Alex Belli è un grande stratega. Ma oltre a parlare del suo ex fidanzato, decide di attaccare anche la situazione sentimentale di lui e della Delia Duran. Secondo l’ex concorrente del GF tra i due non c’è del vero amore, ma solamente un interesse economico dietro.