Temptation Island Vip, Anna Pettinelli furiosa contro Stefano Macchi: "Gli faccio una faccia così"

Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale 5 “Temptation Island Vip“, condotto da Alessia Marcuzzi, i telespettatori hanno assistito tra le tante all’addio di Nathaly Caldonazzo, agli sconvolgimenti di Serena Enardu, ma anche allo sconforto di Anna Pettinelli, che sembra aver perso completamente tutta la sua verve e allegria.

Dopo aver visionato alcuni Rvm riguardanti il fidanzato, Stefano Macchi, che si è avvicinato alla tentatrice Cecilia Zagarrigo, con cui ha cantato il brano “Shallow” ed ha fatto un’esterna andando in giro per la città, la reazione della Pettinelli non si è fatta attendere, poiché la gelosia ha preso il posto della consapevolezza e della ragione.

Anna Pettinelli sbotta contro Stefano Macchi

Anna sbotta disperata: “È evidente che lo sto perdendo!“, per poi proseguire sottolineando il modo in cui Stefano guarda Cecilia. Nonostante il supporto e la vicinanza delle altre ragazze del villaggio, Anna sembra continuare a pensare al suo fidanzato tanto da dire: “Gli faccio una faccia così“.

Secondo Anna le cose sono due: o Stefano non arriva a capire il tentativo di approccio di Cecilia oppure la ragazza invece gli piace. Per scoprire quale sia la verità, dovremmo aspettare la prossima puntata di Temptation Island Vip, anche se la Pettinelli può contare sulle parole del fidanzato che ha rincuorato Anna, tanto da definirla la sua famiglia.

Dopo le immagini mostrate ad Anna, le cose sembrano davvero precipitate, chissà se dopo tutto ciò Anna creda ancora nelle parole dette all’inizio del programma, cioè quelle riguardanti la scelta di partecipare al programma, con il preciso scopo di dimostrare che l’amore esiste e che la differenza d’età non è un problema.

Anna è un fiume in piena nel villaggio delle fidanzate, dove si lascia andare a delle frecciatine contro Stefano, come: “Ti sei fatto un’altra fidanzata!“,che lasciano presagire e intenzioni della conduttrice radiofonica ed esperta musicale. Solo guardando la prossima puntata di Temptation Island Vip sapremo come sarà finita tra Stefano e Anna.