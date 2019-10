"Temptation Island Vip": Anna Pettinelli e Stefano, Simone e Chiara ospiti di Maria De Filippi

Ieri 2 ottobre è stata registrata la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti, condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Stando alle prime anticipazioni emerse dal web, sembrerebbe che una parte della puntata sia stata dedicata a Temptation Island Vip, e gli ospiti in studio sono stati, oltre alla conduttrice Alessia Marcuzzi, le coppie uscite insieme durante la messa in onda dell’ultima puntata, ovvero Anna Pettinelli e Stefano, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

Le due coppie che nel reality dei sentimenti, ideato dalla stessa Maria De Filippi e in onda su canale 5, sono state molto amate, hanno deciso di interrompere il loro percorso prima della scadenza dei ventuno giorni fatidici. E proprio ieri, ospiti da Maria De Filippi, hanno raccontato come vanno le cose. Se da un lato Anna Pettinelli aveva richiesto un falò di confronto immediato, perchè accecata dalla gelosia nei confronti di Stefano, nonostante il doppiatore non stesse facendo niente di male, dall’altro Chiara ha anch’essa richiesto un falò di confronto immediato perchè sicura e convinta dei sentimenti che nutre nei confronti di Simone.

In studio Anna Pettinelli ha sfoggiato tutta la sua simpatia, con battutine del tipo: “Tu quando sono venuta a colloquio hai detto che mi sarei arrabbiata tantissimo e io mi sono arrabbiata“, frase ironica pronunciata mentre salutava Maria De Filippi. Stefano inizia a raccontare che non ha fatto nulla di male (pensiero che lo accomuna a Maria De Filippi) e che preferisce non parlarne perchè poi finiscono con il litigare di nuovo. Fanno entrare poi Cecilia, la tentatrice che si è avvicinata a Stefano e il motivo per il quale Anna è andata in tilt e ha richiesto il falò di confronto immediato.

Il confronto tra le due è abbastanza vivace, con Cecilia che ha trovato Anna esagerata e che al falò non poteva comportarsi con Stefano come ha fatto, e la speaker in tutta risposta dice che gli atteggiamenti con Stefano li gestisce lei perchè è il suo fidanzato. Cecilia dal canto suo asserisce che Stefano era un punto di riferimento nel villaggio e che si è affezionata a lui, lo stesso discorso vale per Stefano.

Si passa poi a Simone e Chiara, parlano di quanto Simone abbia sempre creduto in Chiara, che si fida di lei. Chiara dal canto suo racconta che lei è fatta così e che i suoi atteggiamenti sono stati fraintesi. Maria dice a Simone che è stato bravo e alla domanda: “Ti andrebbe bene che Chiara si sentisse anche fuori con Fabrizio e Antonio?“(i tentatori ai quali Chiara si è avvicinata)e lui categorico, risponde: “Assolutamente no, mi darebbe fastidio!“.