Temptation Island Vip, Anna Pettinelli e Stefano Macchi escono insieme dopo un duro confronto

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, una delle coppie che hanno fatto parte del cast di “Temptation Island Vip” condotto da Alessia Marcuzzi, sono usciti insieme. Il loro falò di confronto però non inizia nel migliore dei modi, poiché la conduttrice radiofonica accusa il suo fidanzato di essersi messo insieme a Cecilia Zagarrigo.

Proprio per il suo avvicinamento con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, Anna Pettinelli voleva addirittura lasciare la trasmissione senza avere un qualunque tipo di confronto con il fidanzato. In seguito a una lunga meditazione, si convince di fare il falò con Stefano Macchi, con quest’ultimo che si presenta felice e raggiante dinanzi alla sua donna, ma è totalmente ignaro dello stato d’animo di lei.

Lo scontro tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi

La felicità di Stefano Macchi si affievolisce con il passare dei minuti, e inizia ad arrabbiarsi per l’atteggiamento di Anna Pettinelli nei suoi confronti, invitandola quindi a non lanciargli le cose contro con violenza, e ad abbassare i toni. Ci tiene a sottolineare che non è diventato il fidanzato di Cecilia.

Durante la visione delle clip Stefano Macchi resta sempre più incredulo, sottolineando che per durante la sua avventura in Sardegna non ha mai avuto atteggiamenti intimi com Cecilia Zagarrigo. A spezzare una lancia a favore di Anna Pettinelli ci pensa la conduttrice, dichiarando che il doppiatore e la sua tentatrice hanno mostrato più di una volta un certo feeling.

Anna Pettinelli continua ad attaccare il suo fidanzato, accusandolo addirittura di essersi fatto una “fidanzata alternativa” poiché ha avuto gli stessi atteggiamenti con lei in passato. Stefano però non ci sta, dichiarando che questi atteggiamenti li assume praticamente tutti i giorni anche durante i suoi turni di doppiaggio.

Anna Pettinelli perdona Stefano Macchi

La conversazione va per le lunghe, con Stefano Macchi che continua a vedere i video in cui si avvicina a Cecilia Zagarrigo sotto a uno sguardo furioso della sua donna. Anna Pettinelli decide addirittura di abbandonare il falò di confronto, ma viene presa da Stefano e Alessia Marcuzzi.

Stefano Marchi, dopo aver visto tutti i video, dichiara: “Mi dispiace che hai sofferto così tanto, mi dispiace che quello che hai visto ti ha fatto soffrire così tanto. Mi dispiace davvero tanto. Io ti giuro che non c’era mai cattiva fede”. E dinanzi al suo sguardo emozionato Anna Pettinelli lo perdona, terminando il tutto con un abbraccio liberatorio: “L’amore vero si capisce e si chiarisce”.