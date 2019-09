Temptation Island Vip, Andrea Ippoliti ci prova con la sua tentatrice Zoe

Sin da subito i telespettatori hanno capito che la coppia più traballante di questa edizione di Temptation Island Vip è quella formata da Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo. Infatti, nel promo prima di sbarcare in Sardegna, entrambi sono stati inquadrate in due case diverse e non insieme, proprio come succede a due fidanzati del reality show.

Secondo le ultime anticipazioni, svelate proprio dalla pagina social di Temptation Island, sia Nathalie che Andrea si sono avvicinati a due persone. L’uomo, come possiamo vedere da questa piccola clip, non ha apprezzato l’avvicinamento della sua donna nei confronti di un tentatore, e proprio a causa di ciò che dice nel provarci con Zoe.

Le anticipazioni su Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo

Andrea Ippoliti viene chiamato nel pinnettu dalla redazione, per vedere un filmato riguardante proprio la sua fidanzata. L’ex compagna di Massimo Troisi in questa circostanza si sta divertendo e ballando con Michele Loprieno, conosciuto per essere stato uno dei cavalieri dell’edizione over della trasmissione Uomini e Donne.

L’uomo non ci sta e durante uno sfogo con gli altri compagni di viaggio dichiara: “Stasera se capita di ballare, ballerò anche io con una ragazza. Prenderò in braccio qualche ragazza pure io. Tu non ti crei il problema, me lo devo creare io?”. Una reazione molto dura da parte di Andrea Ippoliti che però gli permette nell’avvicinarsi alla tentatrice Zoe.

Infatti, sempre come possiamo vedere dal video, Andrea comincia a provarci con lei: “Hai il piercing? Non ti dà fastidio? Non ti ha fatto male?”, mentre guarda con grande curiosità la zona del suo ombelico. Zoe risponde immediatamente di “no”, facendogli toccare all’uomo su un preciso punto. I due, oltre a parlare e scherzare, sembrano essere davvero molto in sintonia.

Non va escluso quindi che la prima coppia a saltare sia proprio quella formata da Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo, seppure la pagina ufficiale di Temptation Island Vip promette che ne vedremmo delle belle.