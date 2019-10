Temptation Island Vip, Alex Belli cerca di scappare dal villaggio ma viene bloccato dalla sicurezza

Nella giornata del 7 ottobre 2019 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di “Temptation Island Vip“, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Una giornata ricca di sorprese per i fan di questa trasmissione, dove protagonista è stata la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran.

L’attore, conosciuto anche per la sua vecchia relazione con Mila Suarez, ha avuto uno scatto di ira mentre vede la sua fidanzata Delia Duran sempre più vicino al suo tentatore Riccardo Colucci, 33enne che svolge l’attività di preparatore atletico. Proprio per questi suoi comportamenti, Alex Belli ha cercato di raggiungere Delia, venendo però bloccato dalla sicurezza.

Le novità su Alex Belli e Delia Duran

Durante i video mostrati da Alessia Marcuzzi all’attore sui comportamenti di Delia Duran, inizialmente mostra un atteggiamento rilassato e tranquillo. Un comportamento abbastanza strano, poiché la modella si è avvicinata molto a Riccardo Colucci, in cui non sono mancati baci, coccole e qualche parola dolce.

Il tutto peggiora quando Alex Belli vede Delia Duran e Riccardo Colucci avvolte in una coperta sulla spiaggia, mentre sorseggiano un bicchiere di vino rosso condito da un bagno in mare, mentre lei dichiara di essere un po’ bloccata poiché fidanzata. L’attore in questa circostanza perde la pazienza e confessa: “Adesso vado di là e la porto via perché mi sono rotto i cogl*oni”, fuggendo dal villaggio con l’obbiettivo di raggiungere Delia.

Alex Belli non ottiene gli stessi risultati di Ciro Petrone, poiché l’attore viene bloccato immediatamente dalle guardie di “Temptation Island Vip“. Successivamente viene raggiunto anche da Alessia Marcuzzi che sottolinea: “La rabbia è una cattiva consigliera. Non penso che quello che hai visto possa distruggere una storia d’amore”.

Il tutto però si risolve quando Alex Belli ritorna nel suo villaggio e dopo una chiacchierata con la sua tentatrice Veronica decide di restare ancora a “Temptation Island Vip“.