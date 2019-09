Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: "Sono felicissima per questa nuova avventura"

Mancano poche settimane alla messa in onda della seconda edizione di Temptation Island Vip, il reality show prodotto da Maria De Filippi. Alla conduzione quest’anno ci sarà Alessia Marcuzzi, che deve sostituire Simona Ventura passata da circa un anno in Rai per condurre “The Voice of Italy”.

Un’avventura non molto facile per Alessia Marcuzzi, poiché Simona Ventura nel suo primo ed unico anno ha registrato degli ottimi ascolti. Tuttavia, come si può capire dalla sua ultima intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, diretto da Aldo Vitali, l’ex moglie di Francesco Facchinetti è molto entusiasta per essere stata chiamata da Maria De Filippi.

Le parole di Alessia Marcuzzi

Al settimanale mostra tutto il suo entusiasmo: “Sono pronta, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza da vivere lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone e le loro storie e mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare”.

Tra le coppie presenti in questa edizione di Temptation Island Vip è presente anche Anna Pettinelli, conosciuta come giurata di RDS Academy, e il suo fidanzato Stefano Andrea Macchi. Alessia Marcuzzi svela il suo entusiasmo per la presenza della sua amica, poiché crede che una relazione con un uomo più giovane possa essere seria e che la differenza d’età non influenzi l’armonia tra i due.

Successivamente, parla delle critiche ricevute da Damiano Coccia, famoso youtuber romano: “Le polemiche ci sono sempre all’inizio di un programma. Sì, Er Faina ha un bel caratterino. Sui social è molto seguito. Ma non solo: ho incontrato alcune signore di una certa età al supermercato che mi hanno chiesto di lui”.

Infine, spiega di avere un bel rapporto con Filippo Bisciglia, conduttore della versione nip di Temptation Island. Negli ultimi giorni dichiara di essersi scambiata con lui numerosi messaggi molto affettuosi.