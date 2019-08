Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi è carica per la sua nuova avventura: "Le coppie scelte mi piacciono"

Ormai è ufficiale: Alessia Marcuzzi sarà la conduttrice della prossima edizione di Temptation Island Vip. La certezza è arrivata quando sul web, e sui canali Mediaset, ha iniziato a circolare il primo promo con lei protagonista. Avrà l’arduo compito di prendere il posto di Simona Ventura, che durante la prima edizione di T.I. ha ottenuto un gran successo.

In questi giorni però Alessia Marcuzzi, intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine, svela tutta la sua felicità per questa opportunità concessa da Maria De Filippi e dal suo staff. Infatti, ha dichiarato di essere pronta per questa nuova avventura, poiché è una fan di vecchia data del programma.

Le parole di Alessia Marcuzzi

Nella seguente intervista Alessia Marcuzzi dichiara: “Sono prontissima, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza che vivrò lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone, le loro storie e, non essendo in diretta, avremo sicuramente tanto tempo per parlare. Mi entusiasma il fatto che sono tutte le situazioni in cui ci si può immedesimare”.

Alessia Marcuzzi ammette di essere sempre stata un’ammiratrice di questo programma : “Sono una fan del programma e per questo sono ancora più contenta di vivere la trasmissione in prima persona”. Successivamente però rivela anche che gli autori hanno già completato il cast: “Le coppie che sono state scelte mi piacciono e non vedo l’ora di vederle all’opera: mi piace quello che non ti aspetti”.

Fino a questo momento l’unica coppia confermata in questa edizione di Temptation Island Vip è quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Le altre, tra cui quella formata da Francesca De André e Gennaro Lillio oppure Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, sono state tutte smentite dagli autori di Maria De Filippi.

Secondo le ultime indiscrezioni circolate sul web, le registrazioni inizieranno verso l’ultima settimana di questo mese, quindi non manca molto prima di conoscere la lista completa delle coppie e dei tentatori di questa edizione di Temptation Island Vip.