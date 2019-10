Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi commenta gli ascolti: "Grazie"

Alessia Ventura ha iniziato una nuova avventura televisiva grazie alla conduzione della trasmissione “Temptation island vip” che sta ottenendo un discreto successo. La conduttrice ha avuto modo di commentare gli ascolti ottenuti all’interno del programma prodotto dalla società di produzione Fascino, di cui è proprietaria Maria De Filippi.

La conduttrice si è ritrovata alla conduzione del reality presentato da Maria De Filippi, in seguito all’addio di Simona Ventura che è tornata in Rai dopo anni di assenza, con “The voice of Italy”. La Marcuzzi ha dimostrato di affrontare nella maniera giusta questa sfida, come ha ribadito nel corso di diverse interviste, in quanto si è trattato di una veste inedita per la conduttrice de “L’Isola dei famosi”.

Con il passare delle puntate la presentatrice romana è stata in grado di ottenere l’apprezzamento del pubblico e la showgirl ha voluto ringraziare i telespettatori sui social per gli ascolti riscontrati nel corso degli appuntamenti. Alessia Marcuzzi ha avuto modo di festeggiare il traguardo sulla pagina di Twitter pubblicato in seguito alla messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island vip, attraverso queste dichiarazioni: “Adoro”. A questo post ha aggiunto la scritta “grazie” e non sono mancate le emozioni nel penultimo appuntamento di Temptation Island vip.

Uno share importante

Il pubblico ha assistito alla fuga di Alex Belli per ritrovare la fidanzata e non si può dimenticare il confronto tra Pago e la compagna Serena Enardu. I dati degli ascolti della trasmissione si sono rivelati entusiasmanti e dimostrano l’affetto del pubblico nei confronti di questo format. Il programma ha registato uno share pari al 20,3% e questo risultato è stato festeggiato da tutti i componenti del gruppo di Temptation Island vip sulle pagine social.

Alessia Marcuzzi ha colto l’occasione per commentare questo risultato importante e l’ha fatto solo all’ultima puntata della trasmissione. Si tratta della prima volta che la conduttrice parla dei risultati riscontrati dal reality ma prima non aveva mai fatto un commento. Temptation Island Vip ha rappresentato per Alessia Marcuzzi un punto di ripartenza in questa stagione televisiva che la vedrà nel 2020 alla conduzione della nuova edizione de L’Isola Dei Famosi.