Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra attacca Andrea Zenga: "È un viziato"

La penultima puntata di Temptation Island Vip è andata in onda il 2 di ottobre su Canale 5. Fino a questo momento Andrea Zenga e la sua fidanzata Alessandra Sgolastra sembravano essere l’unica coppia che potesse uscire insieme dal reality show.

In questa penultima puntata Zenga Jr ha dovuto vedere un video nel pinnettu in cui Alessandra Sgolastra lo attacca in maniera decisa: “Lavora a pochi passi da casa, in ufficio sta seduto tutto il tempo e quando torna a casa sta sempre sul divano a guardarsi settecento partite al giorno. E’ solo un viziato. Ha tutto pagato, assicurazioni, affitto. Per arrivare a 1.300 euro fa tre lavori, non si è mai sudato niente e la mamma lo vizia”.

Andrea Zenga sembra non credere alle sue orecchie e parlando con la tentatrice Barbara rivela che non doveva tirare in ballo dei discorsi privati in questo contesto. Intanto, Alessandra Sgolastra sta aumentando il suo apprezzamento verso l’ex tronista Andrea Cerioli e proprio per questo motivo ha deciso di accettare nell’uscire con lui.

La pazienza da parte del ragazzo viene persa quando vede due clip di Alessandra Sgolastra dove si nota un certo feeling con Andrea Cerioli: “Se è così mi lasci e poi ti fai la tua storiella. Ci ho messo una vita a togliermi l’etichetta di figlio di. Io mio padre non lo vedo da dodici anni, sono cresciuto solo con mia mamma e allora? Sono entrato come il cattivo della situazione e poi. Questa non è la persona che mi ama. Non mi ama proprio”

La complicità si è fatta così alta tra Alessandra e Andrea Cerioli che Zenga Jr ha chiesto alla produzione di spiare i due ragazzi con una telecamera nascosta. Se la Sgolastra non ci è cascata, l’ex tronista si è lasciato un pochino più andare e tra un abbraccio e l’altro le ha toccato il sedere. Ovviamente, questa scena ha fatto infuriare ancora di più Andrea Zenga.