Temptation Island Vip: addio conduttore e puntate raddoppiate, l’indiscrezione

Anche se manca ancora qualche mese per la messa in onda di Temptation Island Vip, il reality show che mette a dura prova i sentimenti delle coppie famose che scelgono di parteciparvi, si sta già iniziando a pensare a chi dovrà condurre il programma.

Nonostante il buon riscontro ottenuto lo scorso anno, con il numero di share più alto tra i reality show, quest’anno Simona Ventura non condurrà il programma poiché attualmente è impegnata in Rai con The Voice Of Italy, tuttavia, in sua sostiuzione erano già circolati alcuni nomi come quello di Belen Rodriguez, Ilary Blasi, Elisabetta Gregoraci e Alessia Marcuzzi anche se alla fine risulterebbero essere solo voci infondate.

Ad oggi ad incrementare le indiscrezioni su Temptation Island Vip, ci ha pensato il giornale Spy; secondo quanto riportato sul settimanale, pare che la produzione insieme a Maria De Filippi, avrebbe optato per un reality senza conduttore facendo passare gli appuntamenti serali da quattro puntante ad otto.

Siccome il destino de L’Isola dei Famosi sarebbe ancora incerto, Temptation Island Vip potrebbe essere mandato in onda a Settembre facendo slittare il Grande Fratello Vip 4, tuttavia in estate, più precisamente a Luglio, si potrà assistere alla versione classica del format condotto come sempre da Filippo Biscigla.

Anche se ancora non si è a conoscenza delle coppie vip che potrebbero partecipare al reality show, nelle ultime ore qualcosa è trapelato; Francesco Chiofalo ex partecipante del programma insieme alla sua nuova fidanzata Antonella Fiordelisi, nonchè ex tentatrice, intervistati da Radio Radio, sono sembrati favorevoli a partecipare nel caso in cui venissero invitati dalla produzione.

I due si sono fidanzati da poco ciononostante sembrano essere davvero molto affiatati e questa sarebbe per loro una buona occasione per dimostrare di amarsi e di resistere alle tentazioni. Nel frattempo, per sapere le altre papabili coppie vip che potrebbero partecipare al programma, bisogna ancora aspettare un po’, tuttavia, sicuramente nel corso delle settimane usciranno nuove indiscrezioni a riguardo.