Temptation Island Vip 2, torna con il riepilogo finale: decisa la data di messa in onda

I fan del reality “Temptation Island Vip” si stavano domandando come mai non fosse stata mandata in onda la puntata conclusiva con l’epilogo delle varie coppie. Ebbene, è giunta la notizia che presto potremo assistere a questo riassunto conclusivo e sapere con certezza cosa è accaduto ai vari protagonisti.

Ricordiamo che, di tutte le coppie che sono sbarcate in Sardegna, solo due non hanno resistito alle tentazioni dell’isola più famosa della Tv e cioè quella formata da Nathalie Caldonazzo – Andrea Ippoliti, nella complicata questione è entrata anche l’ex moglie di Ippoliti, attaccandolo anche sul suo rapporto con i figli, e Serena Enardu e Pago, vedremo se lei avrà continuato la conoscenza con il single conosciuto nel villaggio. Gli altri, tra lati e bassi, sono riusciti ad uscire dal tunnel dei sentimenti e imboccare mano nella mano la strada di ritorno.

Anche per loro, però, il rientro potrebbe essere stato deleterio, soprattutto per Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Il figlio del comico Pippo Franco non sembrava essere sicuro al 100% di questa decisione, visto e considerato quanto il percorso di Silvia con il suo tentatore sia stato ricco di momenti intimi e teneri che hanno mandato fuori di testa il fidanzato, costretto ogni settimana a visionare filmati sempre più angosciosi per lui.

Ecco quando andrà in onda la puntata speciale di “Temptation Island Vip”

La puntata andrà in onda giovedì 31 ottobre in prima serata su Canale 5, abbandonando così il lunedì occupato da Barbara D’Urso e il suo “Live – Non è la D’urso” che ha dovuto, a sua volta, sopperire alla mancata partenza del “Grande Fratello Vip”. Insomma, un palinsesto ballerino che ultimamente sta sconquassando i programmi settimanali dei telespettatori di Canale 5.

Mancano davvero pochi giorni alla messa in onda dell’ultimissima puntata della seconda edizione di Temptation Island Vip e potremo sapere se le promesse fatte sul tronco davanti al falò saranno state mantenute anche dalle coppie uscite insieme, o magari la gelosia di certi momenti sarà tornata per scrivere la parola fine.