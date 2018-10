Temptation Island Vip 2, prime indiscrezioni sulla seconda edizione del dating show: al timone sempre Simona Ventura

La celebre conduttrice televisiva Simona Ventura continua a fare notizia, perché dove arriva lei – forte di un programma giusto – sarà sicuramente un successo, almeno questo è quanto è accaduto per la prima edizione della versione vip del celebre dating show “Temptation Island”, che ha ottenuto degli ascolti davvero sorprendenti.

Super Simo nazionale è tornata in pole position, acclamata sempre più dal pubblico televisivo e amata per la sua particolare cifra narrativa, che tocca le corde dell’anima e delle emozioni prima di ogni altra cosa. La personalità della Ventura è venuta fuori anche nel dating show, dando più carattere al format, che vedeva invece nella versione nip un Filippo Bisciglia silenzioso e nell’ombra.

Si farà la seconda edizione di “Temptation Island Vip”?

Simona Ventura è unica nella conduzione, lo ha dimostrato ancora una volta raccontando le storie complesse e dolorose dei protagonisti sull’isola delle tentazioni e intervenendo al momento giusto durante i falò delle coppie. Una scommessa vinta non solo dal punto di vista professionale, ma anche per i dati degli ascolti.

Temptation Island Vip chiude la sua prima edizione in bellezza: Il format prodotto dalla Fascino ieri sera ha registrato un boom di ascolti, pari a 4.034.000 di telespettatori, cioè 22.4% . Il pubblico televisivo quindi ha premiato non solo la Ventura, ma anche la scelta di proporre in prima serata quei romanzi complessi che altro non sono che le vite di coppia dei vip, tra litigi e intrighi amorosi, appassionando così tutti.

Considerato il grande successo di ascolti, sembra sempre più concreta la possibilità di una seconda edizione del format – ideato da Maria De Filippi – a dare la notizia, oggi, è la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini “Chi”. Nel settimanale, inoltre, viene data per certa anche la partecipazione di Simona Ventura che, salvo imprevisti o cambiamenti improvvisi, sarà di nuovo al timone del dating show.

Mentre i fan del programma gongolano pensando già alla seconda edizione, Simona Ventura si sta godendo il successo raggiunto con Temptation Island Vip. Una seconda edizione inevitabile dunque per Mediaset che, stando al grande seguito e popolarità raggiunta da Simona e dal programma, non poteva fare altrimenti.