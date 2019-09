Temptation Island Vip 2: numero puntate, data finale e curiosità sulla location

Mancano poche ore all’inizio della seconda edizione del popolare dating show “Temptation Island Vip“, che quest’anno vede oltre all’avvicendamento della conduzione – Simona Ventura ha passato il timone a Alessia Marcuzzi – anche un cast molto interessante, con tanti volti noti e amati dal pubblico televisivo.

Se già conosciamo i nomi del cast completo della nuova edizione del reality show prodotto dalla “Fascino” – di proprietà di Maria De Filippi – sono ancora tante alcune curiosità che non sono ancora emerse, come ad esempio il numero delle puntate, la data finale della messa in onda e alcune informazioni sull’escusivo relais sardo che ospita i protagonisti del format.

Numero puntate, data ultima puntata e curiosità sulla location

La seconda edizione di Temptation Island Vip si snoderà in sei puntate in tutto quindi salvo alcuni cambiamenti di programmazione dell’ultima ora, il gran finale sarà previsto per il 14 ottobre. Come accade anche per la versione nip, a queste sei puntate se ne potrebbe aggiungere un’altra , dove si farà una sorta di riassunto su cosa è successo alle coppie dopo la fine del reality.

La location di “Tempation Island Vip” è la medesima della versione Nip, cioè il prestigioso relais sardo “Is Morus”, un’incantevole resort di lusso, che assicura pace e riservatezza alle coppie protagoniste che si sono messe in gioco. I produttori hanno però apportato delle modifiche rispetto al passato, poiché le stanze destinate ad ospitare i protagonist saranno più grandi, mentre il villaggio delle fidanzate, è stato dislocato ad una maggiore distanza rispetto quello dei fidanzati.

Una distanza giustificata dal fatto che in passato in diverse occasioni c’erano state delle incursioni notturne improvvise, vietate dal regolamento. I costi per poter alloggiare a Is Morus Relais sono relativamente alti, ma a fronte dei 200 euro a notte, le coppie avranno la possibilità di godere di alloggi di lusso, oltre ad un parco di circa sette ettari con tanto di spiaggia privata.

Oltre all’ex soubrette del Bagaglino Nathalie Caldonazzo e al compagno Andrea Ippoliti, ci saranno anche la giornalista radiofonica Anna Pettinelli ed il compagnoStefano Macchi, quindi il cantante Pago e Serena Enardu, ed ancora Ciro Petrone con Federica Caputo, Damiano Coccia detto Er Faina e Sharon Macri, ed infine Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

Le prime anticipazioni hanno svelato che lo scorso 25 agosto, una coppia ha lasciato deciso di abbandonare il reality, quindi al loro posto sono subentrati il figlio, Gabriel, e la sua partner.