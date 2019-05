"Temptation Island Vip 2": Ilary Blasi è la nuova conduttrice

Cosa ne pensa l’autore

Ivana Currao - A me personalmente piace molto Ilary Blasi nel ruolo di nuova conduttrice di "Temptation Island Vip 2". Però mi dispiace anche molto che non sarà più lei a condurre il Grande Fratello Vip, perchè secondo me era perfetta nel ruolo. Però se lei ha deciso di fare nuove esperienze televisive è giusto così.