Temptation Island Vip 2: Giovanni Conversano commenta la puntata e umilia la sua ex Serena Enardu

L’ombra di un ex che riaffiora sui social network e si insinua come un detonatore emozionale. A poche ore dall’inizio della prima puntata del reality game Temptation Island Vip 2, l’ex ragazzo di Serena Enardu, Giovanni Conversano, si è sentito autorizzato ad esprimere il proprio punto di vista, commentando aspramente le scelte amorose della sua ex compagna.

A giocare a sfavore gli affollati social network, in particolare Instagram. Attraverso il proprio profilo ufficiale, Giovanni Conversano ha dimostrato di non essersi emancipato dal vecchio rapporto che lo legava alla tronista sarda, prendendola di mira e interferendo sul suo attuale rapporto sentimentale con il cantante Pago.

Nel corso della prima puntata di Temptation Island Vip 2, la protagonista Serena Enardu ha ripetutamente sottolineato di sentirsi inappagata e delusa dal suo uomo Pacifico Settembre, in arte Pago. La 43enne sarda ha dichiarato di necessitare nuovi stimoli, poiché il romanticismo e la passione di coppia sembrano esser oltremodo scemati. Lo sfogo di Serena è stato prontamente commentato su Instagram da Giovanni Conversano.

Numerosi internauti hanno chiesto al 40enne salentino di commentare il comportamento della sua ex fidanzata. L’ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’ ha dunque provveduto ad esprimere il proprio personalissimo punto di vista, mediante una serie di Instagram stories piuttosto articolate.

Il sito web del magazine di gossip Novella 2000 ha riportato fedelmente la sequenza di Instagram stories con le quali Giovanni Conversano avrebbe attaccato spietatamente la sua ex Serena Enardu: “Lei è stata sempre questa, non mi meraviglio. Qualcuno di voi forse lo farà, ma io lo sapevo 9 anni fa che era così. Motivo per cui ci siamo lasciati. Siamo solo all’inizio. Ma di cosa stiamo parlando? Che disastro. Qualsiasi cosa sembra andarle bene, basta che sia un pezzo di carne e che respiri”.

Ma la sorella gemella di Serena, Elga Enardu, non ci sta e ha voluto rispondere per le rime sul suo account ufficiale: “Vi chiedo la cortesia di ignorare le storie di quel povero sfigato che cerca ancora di grattare un po’ di visibilità grazie a Serena. Vi chiedo di non commentare, perché è quello che vuole”, esortando i suoi followers a non inviarle più messaggi inerenti a Giovanni Conversano.