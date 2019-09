Temptation Island Vip 2, anticipazioni: l’ombra di un tradimento e lo sbarco di una nuova coppia

Le dinamiche a “Temptation Island Vip 2” si fanno sempre più interessanti e tutte le sicurezze messe in valigia dai concorrenti sembrano destinate a sciogliersi sotto il sole delle spiagge “birichine” della Sardegna. Anche nella puntata andata in onda lunedì 16 settembre, abbiamo visto delle immagini forti riguardanti un po’ tutti i protagonisti: dalla gelosia di Pago per Serena fino ad arrivare alla Pettinelli alle prese con il rapporto sempre più complice tra il fidanzato Stefano e la tentatrice Cecilia Zagarrigo, arrivata da “Uomini e Donne”.

Nathalie Caldonazzo, durante il falò, ha dovuto buttare giù bocconi amari: il suo compagno Andrea si sta avvicinando sempre più alla single Zoe, ma sembra che la situazione tra loro sia destinata a complicarsi ulteriormente. Infatti, le anticipazioni ci fanno sapere che Andrea continuerà a recarsi nell’alloggio delle ragazze – dove ricordiamo sono assenti le telecamere – e si avvicinerà molto a Zoe. Alcuni sono convinti che non ci sarà solo un bacio tra loro, ma molto di più. La stessa Alessia Marcuzzi si sbilancia e a proposito di questo, rivela: “Quello che vedrà sarà davvero forte. Immagini che mai si sarebbe aspettata di vedere”, ha anticipato Alessia Marcuzzi“.

Anche il figlio di Pippo Franco appena arrivato sull’isola, inizierà il suo percorso nel peggiore dei modi, infatti una sua frase ha fatto pensare a qualche comportamento inopportuno della sua fidanzata Silvia: “Siamo anni luce oltre il rispetto“, ha sussurrato il ragazzo.

Temptation Island Vip 2, situazioni complicate e uno sbarco stellare

Ci sarà un falò di confronto tra la Pettinelli e Stefano, mentre Simone Bonaccorsi, che nella scorsa puntata aveva annunciato l’intenzione di sposare la sua Chiara una volta fuori dal reality, sta attraversando un momento difficile: “Il cuore mi sta scoppiando”. Sulla riva del mare troveremo una Enardu devastata e in lacrime, anche se non sappiamo ancora cosa ha provocato questo suo sconforto. Forse Pago ha deciso di conoscere meglio qualche single? Staremo a vedere.

Intanto, dopo l’uscita di Er Faina e Sharon è tempo di sbarchi sull’isola e la coppia che inizierà il soggiorno nei rispettivi villaggi, farà senza dubbio discutere: stiamo parlando di Alex Belli e Delia Duran. I due sembrano essere pronti per mettersi in gioco e capire quanto tengano l’uno all’altra.