Temptation Island Vip 2, Alessia Marcuzzi supera brillantemente la prova: gli elogi della stampa

La curiosità intorno alla conduzione di Alessia Marcuzzi nella seconda edizione di “Temptation Island Vip” era sempre più forte. A quanto pare sembra aver superato la prova brillantemente, non deludendo per nulla le aspettative. La stampa, infatti, l’ha promossa a pieni voti, elogiando il suo modo di condurre.

Temptation Island, anche se all’apparenza può sembrare di “facile” conduzione, nasconde molte insidie per chi deve traghettare le varie coppie nell’ormai famoso “viaggio dei sentimenti“. Un ruolo delicato, che richiede equilibrio e una discrezione che non è da tutti.

Alessia Marcuzzi e i complimenti per la conduzione a Temptation Island

Filippo Bisciglia ha ormai dimostrato ampiamente di essere il perfetto conduttore per il programma e ora anche la Marcuzzi ha raccolto le sue prime soddisfazioni. Su “La Stampa” si legge, infatti: “La presentatrice romana lavora per sottrazione, mettendosi quasi in ombra, per portare al centro le storie dei protagonisti” e fa eco anche “Il Corriere della Sera” che la definisce una “conduttrice-amica assolutamente a suo agio” e continua definendola “Dolce, attenta alle sfumature dei suoi concorrenti, è la giusta traghettatrice nelle possibili derive, anche sentimentali, delle coppie. Inoltre, la scelta inedita dei suoi look è vincente e molto moderna. Brava”.

Vanity Fair, ricorda gli esordi della carriera della bionda conduttrice ai tempi di “Colpo di Fulmine“, quando già allora amava sperimentare nuove sfide: “Mai sopra le righe, sguaiata o fuori posto. Alessia ‘guida il racconto’ come se non avesse fatto altro, tornando alla dimensione più intima e diretta, che aveva già sperimentato agli inizi della carriera da ‘Colpo di fulmine’ in poi“.

Come previsto, non poteva mancare il commento di Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi. Anche lei si complimenta con la new entry: “Sei un valore aggiunto” per testimoniare quanto l’entrata in punta di piedi di Alessia Marcuzzi sia stata apprezzata sia dai critici – telespettatori del programma – che da chi ha una diversa prospettiva del reality show, lavorando dietro le quinte.