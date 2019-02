Temptation Island Vip 2, Alessia Marcuzzi alla conduzione: l’indiscrezione

Dopo la disdetta di Simona Ventura sono in tanti a domandarsi chi potrà sostituirla alla conduzione del popolare dating show di Canale 5 “Temptation Island Vip 2“, che – stando ad alcuni reenti rumors – dovrebbe ersse condotto da una showrgirl molto amata dai telespettatori italiani e avvezza al mondo dei reality.

Di chi stiamo parlando? Stando alle indiscrezioni che si possono leggere sul settimanale di gossip “Spy”, la conduzione della seconda edizione del programma dedicato alle coppie vip potrebbe essere affidata ad Alessia Marcuzzi, che quest’anno sta vivendo un momento lavorativo molto fortunato grazie alla conduzione de “L’Isola dei Famosi” e de “Le Iene show”.

Alessia Marcuzzi alla conduzione di Temptation Island Vip: l’indiscrezione

Il nome di Alessia Marcuzzi alla conduzione del celebre reality di grande successo prodotto da Maria De Filippi, sembra circolare sempre più insistentemente anche sui giornali di gossip, come Spy, che proprio nell’ultimo numero ha anticipato la notizia dell’avvicendamento al timone di Temptation Island Vip, dopo l’addio di Simona Ventura, che ha preferito ritornare in Rai con una nuova edizione del talent musicale “The Voice”.

E’ bene chiarire per correttezza d’informazione che fino ad ora non ci sono conferme riguardo alla conduzione di Alessia, quindi si tratta solo di un’indiscrezione che se venisse confermata troverebbe il plauso ed il compiacimento non solo dei fan del programma ma anche di quelli della popolare showgirl, che potrebbe quindi avvantaggiarsi del grande successo registrato dal reality lo scorso anno.

Tra i rumors che circolano in questi giorni c’è anche quello rilanciato dal celebre settimanale “Oggi”, che invece vede alla conduzione del reality la showgirl argentina Belen Rodriguez, reduce dal successo di “Tu si que vales” e “Colorado”. Ma non è tutto perché oltre all’argentina si vocifera anche di una possibile conduzione della stellare Valeria Marini, che potrebbe se non condurre almeno avere un ruolo innovativo ed importante all’interno del programma.