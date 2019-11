"Temptation Island Vip 2’", Alessandro Graziani rivela i suoi sentimenti per Serena Enardu

Si è parlato molto in questi giorni della coppia composta da Serena Enardu e Pago, i due infatti hanno partecipato insieme al famoso programma “Temptation island Vip” ma pare che durante il programma qualcosa tra i due si sia incrinato, e nonostante abbiano iniziato questa nuova avventura insieme, e con tutti i buoni propositi, la coppia ha messo fine alla storia.

Ovviamente, come tutti ben sanno, a incentivare la fine del rapporto sono state le debolezze della Enardu verso il tentatore Alessandro Graziani. Ad oggi però pare che Alessandro non avesse solo interpretato il ruolo di tentatore, ma col tempo ha avuto modo di affezionarsi alla Enardu, tanto da provare effettivamente qualcosa; a tal proposito il ragazzo ha deciso di confessare tutto al ” Magazine di Uomini e Donne“, circa i sentimenti che prova per Serena, ed il rapporto che regna tra i due.

Durante l’intervista infatti Alessandro spiega che in realtà 20 giorni passati sull’isola, senza telefoni cellulari, lontani dal mondo tecnologico, gli hanno dato modo di valorizzare tanto i rapporti umani, una conoscenza umana più profonda di se stessi e soprattutto una maggiore consapevolezza della propria persona; inoltre aggiunge: “II tempo passato con Serena mi ha dato modo di riflettere“.

A proposito della bella Sarda, il ragazzo afferma che non è ancora il momento per poter parlare apertamente delle loro storia, ma aggiunge in merito: ” Io e Serena ci siamo sentendo con frequenza, ma per ora non c’è nulla di definito.” Alessandro ha anche partecipato a “Uomini e Donne” durante il confronto tenutosi tra Pago e Serena, ma il tentatore ha preferito non apparire in tv, limitandosi a restare dietro le quinte per non intromettersi, e peggiorare ancora di più la situazione.

In ultimo il ragazzo dichiara un sentimento verso Serena, affermando: “Mi piacerebbe vederla, passare del tempo con lei, perché insieme siamo stati bene e sono sicuro che avendola vicino riproverei quelle emozioni.” Ciò che frena ancora il ragazzo appare essere la distanza, visto che lui abita a Sabaudia e lei Cagliare, di certo questo limite non aiuta a frequentarsi di più.